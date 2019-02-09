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Türkiye'de seracılık ve yeni kredi paketi

Modern seralar ağırlıklı olarak jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ını ısıtma gideri oluşturuyor. (Ali Ekber Yıldırım)

Türkiye'de seracılık ve yeni kredi paketi
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