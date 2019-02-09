Türkiye'de seracılık ve yeni kredi paketi
Modern seralar ağırlıklı olarak jeotermal kaynakların olduğu bölgelerde yoğunlaşıyor. Üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 40'ını ısıtma gideri oluşturuyor. (Ali Ekber Yıldırım)
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