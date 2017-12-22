TZOB: Destek başvurularında son gün 29 Aralık

22 Aralık 2017

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 2017 destekleri kapsamında, fındıkta alan bazlı gelir, küçük aile işletmesi ve bombus arı desteklerinde 17 Eylül 2017’de başlayan başvuru süresinin 29 Aralık 2017’de sona ereceğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin 29 Aralık 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine şahsen veya yasal temsilcileri aracılığıyla başvurmaları gerektiğini, aksi takdirde destek faydalanmalarının mümkün olamayacağını belirtti.

Şemsi Bayraktar, 29 Aralık mesai saati bitimine kadar başvurularını yapan çiftçilere, 2017 yılı tarımsal destekleri kapsamında, dekar başına 170 lira fındık alan bazlı gelir, 100 lira küçük aile işletmesi, koloni başına 60 lira bombus arı desteği verileceğini hatırlattı.

Destekten yararlanma koşulları

Bayraktar, destekleri almanın koşullarını şu şekilde sıraladı:

“Fındıkta alan bazlı gelir desteği; Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen ve ruhsat verilen alanlarda fındık üretimi yapan fındık kayıt sistemine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere yapılıyor. Fındık arazilerinin ruhsatlılık durumuna ilişkin sorunları ve ihtilafları il/ilçe fındık komisyonları çözüyor. Toplam alanı bir dekarın altında olan ruhsatlı fındık alanlarına fındık alan bazlı gelir desteği ödemesi yapılmıyor.

Küçük aile işletmesi desteği; Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı ve tarımsal faaliyet yapılan alan toplamı beş dekar veya altında olan çay ve fındık ürünleri hariç, açıkta ve/veya örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan gerçek ve tüzel kişilere yapılıyor. Örtü altı ünitelerinde meyve, sebze, süs bitkisi ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapan üreticilerin Örtüaltı Kayıt Sistemi’ne (ÖKS) kayıtlı olmaları gerekiyor.

Bombus arası desteği; ÖKS’de kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni başına destekleme ödemesi yapılıyor.”

"Yoğunluk yaşanabilir"

Bayraktar, üreticilerin son günlerde yaşanabilecek yoğunlukları göz önüne alarak, başvurularını biran evvel yapmalarının kendi yararlarına olacağını belirtti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, laboratuvarların da her 50 dekar alana bir toprak analiz desteği aldıklarını ve bundan yararlanmak için başvuru yapmaları gerektiğini vurgulayarak, “Laboratuvarlar da analiz başına 40 lira toprak analiz desteği almak için 29 Aralık 2017 mesai saati bitimine kadar Tarım il ve ilçe müdürlüklerine başvuracaklar” dedi.