Ukrayna tahılını taşıyan gemi "insani koridor" üzerinden Türkiye'ye geri döndü

Ukrayna'nın açıklamasına göre, gemi bu hafta Ukrayna'nın Chornomorsk limanından 3 bin ton tahılla ayrıldı.

Ukrayna, Afrika ve Asya pazarlarına tahıl taşıyan gemilerin geçişini sağlamak ve Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından vazgeçmesinin ardından fiili ablukayı aşmak için geçen ay "insani koridor" açtığını açıklamıştı.