Ukrayna tahılını taşıyan gemi "insani koridor" üzerinden Türkiye'ye geri döndü
Ukrayna'dan tahıl yüklü olarak, geçici "insani" koridoru kullanarak Karadeniz'e girip çıkan ilk gemi olan "Resilient Africa" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı açıklarına ulaştı.
Haber Merkezi
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Ukrayna'nın açıklamasına göre, gemi bu hafta Ukrayna'nın Chornomorsk limanından 3 bin ton tahılla ayrıldı.
Ukrayna, Afrika ve Asya pazarlarına tahıl taşıyan gemilerin geçişini sağlamak ve Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasından vazgeçmesinin ardından fiili ablukayı aşmak için geçen ay "insani koridor" açtığını açıklamıştı.