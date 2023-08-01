Üreticiler mısırda 7 liranın üzerinde 'alım fiyatı' bekliyor

Ziya İPEK

Adana’nın sarı incisi mısırda hasadın ağustos ayında başlayacağını anımsatan Şahin, mısır üreticisinin sıkıntıya düşmemesi, ürününün değerinde satılması için TMO’nun ciddi pozisyon alması gerektiğine dikkat çekti.

TMO Genel Müdürlüğü ve bölge yetkilileri ile depolama kapasitelerinin artırılmasına ve üreticiyi memnun edecek bir fiyat belirlenmesine yönelik görüşmeler yaptıklarını kaydeden Şahin, “Mısırda ton başına 7 bin liranın üzerinde bir fiyat bekliyoruz. Ülkemizi besleyen tarım ürünlerini yetiştiren çiftçinin, ürettiğinden karşılığını almadığı müddetçe sürdürülebilirliği sağlaması mümkün değildir.

Üretici zarar etmemeli, emeğinin, alın terinin ve yaptığı harcamalarının karşılığını almalıdır” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bitkisel üretim planlamasıyla ilgili çalışmasına da değinen ATB Başkanı Şahin Bilgiç, uygulamaya; birkaç üründe üç yıllık bir pilot uygulama ile başlanmasını, karşılaşılacak aksaklıklar giderilerek ülke geneline yayılmasını önerdiklerini bildirdi.

Tarım politikalarını ve tarım planlamalarını dayatmalarla yapmanın mümkün olmadığını anımsatan Bilgiç, ülkemizin ihtiyacı olan hangi ürün öne çıkarılmak isteniyorsa, o ürünün prim sistemi ile desteklenmesi gerektiğini vurguladı.