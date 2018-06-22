Üreticiler, patates ve soğanda ithalat istemiyor

22 Haziran 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bir televizyon kanalında son günlerde fiyatı hızla yükselen soğan ve patateste ithalata izin vereceklerini açıkladı. Niğde, Kayseri ve Nevşehir Ziraat Odası Başkanları ise Dünya'ya yaptıkları açıklamada, ithalatın çözüm olmadığını ve üreticiyi çok daha zor durumda bırakacağını söylediler.



Ekonomi Bakanı Zeybekci, enflasyonla mücadelenin birinci hedefleri olduğunu kaydederek, “Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktarda bir paket şeklinde olacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin kışlık patates ihtiyacını karşılayan ve geçen sezon alıcı bulamadığı için yaklaşık 500 bin ton patatesi depolarda kalan Niğde, Kayseri ve Nevşehirli üreticiler ise ithalatın yapılmasını istemiyor. Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, üreticiden 2,5 liraya çıkan ürünlerin tüketiciye pahalı ulaşmasının sebebinin aracılar olduğunu ve bunun önüne geçilmesini istediklerini belirtrek, “Üretici zaten kazanmıyor. Birde ithalat başlarsa daha zor durumda kalacaklar. Fiyat sorununun önüne geçmek için öncelikle aracılara bakmak gerekiyor” dedi.

15 ila 20 güne kadar fiyatların normale dönmesi bekleniyor

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Salih Çelikbaş ise önümüzdeki 15 ila 20 gün içerisinde Türkiye'nin hemen her ilinde yeni patates ve soğanın çıkacağını, böylece fiyatlarında aşağı çekileceğini söylüyor. Şu anda çiftçilerin stokçuluk yapmakla suçlandığını ancak bunun gerçek olmadığını kaydeden Çelikbaş, “Şu anda çiftçinin elinde patates yok. Soğan için de aynı durum geçerli. Çözüm ithalat değil. Bu açıklamanın fiyatların aşağı çekilmesi için yapıldığını düşünüyorum. Bakanımız haklı olarak tedbir almaya çalışıyor. Fakat bir aya kadar çıkacak olan yeni ürünler zaten fiyatı düşürecek” diye konuştu.

Kayseri Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ise patates ve soğan fiyatlarının suni bir yükseliş yaşadığını, fiyatların kısa sürede düzeleceğini aktarak, şu açıklamada bulundu: “Geçen sene patates ve soğan üreticilerimiz, ürünleri ellerinde kaldığı için çok zor durumda kalmıştı. Şu anda ise fiyatlarda suni bir yükseliş var. Bunu önlemek için ithalata gerek yok. Bu tür ürünleri ithal etmek çözüm değil, çiftçimiz para kazanamaz duruma gelir.”