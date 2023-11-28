VakıfBank, TarımKart ile Trakya Birlik Üyelerinin de “Daima Yanında”

Sürdürülebilir tarım bankacılığı stratejilerini tarımsal faaliyetlere yönelik finansal hizmetler ile birleştiren VakıfBank, Trakya Birlik ile birliğe bağlı 48 kooperatifin üreticilerini kapsayan iş birliği anlaşması imzaladı. Trakya Birlik Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, Bankanın üst düzey yöneticileri ile Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç ile birliğin üst düzey yöneticileri katıldı.

“Çiftçilerimizin daima yanındayız”

İmza töreninde konuşan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Şimşek, “VakıfBank olarak tarıma ve çiftçiye güç katmak ve ileri seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Tarım sektörünün stratejik öneminin bilincindeyiz. Tarımsal üreticilerin finansal ihtiyaçları için yenilikçi ürünler üretmeye, bitkisel üretimden su ürünleri yetiştiriciliğine kadar tüm tarım kollarını kapsayan hizmetler sunmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Trakya Birlik’in Türk tarımında önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin en köklü üretici örgütlerinden olan Trakya Birlik, ortaklarından ve ayçiçeği üreticilerinden aldığı ürünleri işleyip yağ, yem ve benzeri ürünler olarak değerlendiriyor. Yani sektörde üretimden tarımsal sanayiye uzanan yapının temel taşını oluşturuyor. VakıfBank olarak biz de alanında uzman tarım bankacılığı personelimiz ile daha önce çeşitli birliklerle yapmış olduğumuz iş birliği tecrübemize dayanarak sahada da çiftçimize destek oluyoruz. Trakya Birlik ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile de çalışmalarımızı derinleştirerek hizmetlerimizi yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

TarımKart’lar, VakıfBank anlaşmalı 10 binden fazla üye iş yerinde kullanabilecek

TarımKart’ın avantajlarına da değinen Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bankamız ile Trakya Birlik arasında yapılan anlaşma kapsamında 40 bine yakın üreticiye sahada, öncelikle TarımKart olmak üzere tüm Tarımsal Bankacılık ürünlerimizi avantajlarla sunacağız. Başta Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli olmak üzere toplam 13 ilde yer alan üreticilerimiz TarımKart limitlerinin bir kısmını nakit avans olarak, tamamını ise 10 binden fazla anlaşmalı üye iş yerinde mazot, gübre ve tohum alımı gibi tarımsal girdi alımında kullanabilecek”