Yağışlar arttı rekolte tahmini 21,5 milyon tona çıktı

MEHTAP HALICI

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, Türkiye’nin 2022-2023 üretim yılı 1 Ekim-31 Mayıs arası 8 aylık gelişme döneminde 441 milimetre yağış aldığını ve bunun uzun yıllar ortalamasının yüzde 9 altında olduğunu belirtilerek, kış mevsiminin, son 63 yılın en düşük yağış alan ikinci kış mevsimi olduğunu söyledi. Buğday ekim alanının 2022- 2023 üretim yılında 7,3 milyon hektar olduğunun öngörüldüğünü bildiren Taşpınar, “Ekim alanlarındaki değişim, yağış miktar ve dağılımları ile verim üzerine etken lokal faktörler birlikte değerlendirildiğinde buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalamasına göre; Marmara Bölgesinde aynı düzeyde kalacağı, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yüzde 3’er, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yüzde 7, İç Anadolu Bölgesinde yüzde 10, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 12 ve Karadeniz Bölgesinde yüzde 20 artacağı öngörülmüştür. Bölgesel bu değerlendirmeler ışığında bu üretim yılındaki rekoltenin, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 7,5 artarak 21,5 milyon ton olarak gerçekleşebileceği değerlendirilmiştir” dedi.

Kritik aylarda bol yağış yaşandı

Taşpınar, kurak geçen sonbahar ve kış mevsiminin ardından ilkbaharla birlikte yağışların yoğun alındığı bir dönem yaşadıklarının altını çizen Taşpınar, şöyle konuştu: “Bitki gelişimi açısından son derece kritik olan ilkbahar aylarının üçünde de yağışlar uzun yıllardan yüksek olmuş, ilkbahar mevsiminde ülke ortalaması 250 milimetre civarında yağış alınmıştır. Böylece gelişim ve verimlilik açısından kritik önemde olan mart ve nisan aylarındaki, bazı bölge ve lokasyonlar için ise mayıs ayındaki yüksek yağışlar rekolte beklentisini artırmıştır. Bazı bölge ve lokasyonlarda bahar yağışlarının, özellikle mayıs ve haziran aylarında sel ve taşkınlara, dolu tahribatına neden olduğu gözlemlenmiştir. Bahar aylarındaki yüksek yağışlar ve nemli ortam başta mantari etmenler olmak üzere farklı hastalıkların çıkmasına yol açtığı, ancak birçok üreticinin teknik kadroların desteği ile gözlemlerini yaparak, gerektiğinde koruyucu ilaçlama ile kontrolü yapabildiği değerlendirilmiştir.”

Lisanslı depolarda randevuyla alım

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), lisanslı depoların kurum sistemine entegre olacağını ve hububat alımlarının randevuyla yapılacağını bildirdi. TMO'dan yapılan açıklamada, yeni uygulamaya geçiş sürecine ve alınan karara ilişkin bilgi verildi. Ticaret Bakanlığının, randevulu alım yapılması yönünde gelen talepler üzerine harekete geçtiği ve faaliyet izinli tüm lisanslı depo işletmelerine "ivedilikle" bu sisteme geçiş için yazılı talimat verdiği aktarılan açıklamada, TMO'dan da bu süreçte talep yazısı gönderildiği belirtildi. Açıklamada, Ticaret Bakanlığının kendilerine ulaşan başvuru ve şikayetler ile TMO'nun talebini birlikte değerlendirdiği ifade edilerek, "Söz konusu şikayetlerin en aza indirilmesi, lisanslı depolara ürün alımına yönelik disiplinin sağlanması ve düzenli alımların gerçekleştirilmesi için TMO ile protokol imzalayan lisanslı depo işletmelerinin Ofis ile ortak randevu sistemi üzerinden çalışması uygun görülmüştür" denildi.