Yeni yatırımla kapasiteyi 360 tona çıkaracak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Globalde önde gelen firmalarla rekabet eden ÖZKA, önümüzdeki süreçte 60 milyon dolar ek yatırımla 2026 itibarıyla günlük üretim kapasitesini 360 tona çıkarmayı hedefliyor. Yeni ürün kategorilerini de devreye alan marka, 2026 yılında tonaj bazında yüzde 60 büyüme planlıyor.

Üretim altyapısı ve geniş ürün gamı ile zirai ve iş makineleri lastikleri sektöründe faaliyet gösteren firma, Kocaeli’nde 200 bin metrekarelik alanda 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştiriyor.

Üretiminin yüzde 70’ini 90’dan fazla ülkeye ihraç eden firma, Amerika pazarının yanı sıra özellikle tarımda teknoloji kullanımıyla öne çıkan Avrupa’da büyümesini sürdürüyor. Toplam ihracat cirosunun yüzde 50’sini Avrupa’dan elde eden firma, bu yıl yükselişe geçen Asya ve Güney Afrika pazarlarına da ağırlık vererek yeni ihracat pazarları yaratma hedefinde.

Ürün gamına tam çelik radyal ve dolgu forklift ekliyor

ÖZKA Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Nur Kanık, 2023’te tüm dünyada tarım sektörü için zorlu olmasına rağmen, küresel ve yerel dinamikleri doğru okuyup zamanında aksiyon almaları sebebiyle büyüme trendini yakaladıklarını söyledi. Kanık, “Ar-Ge gücümüzü çok iyi kullanıyor ve yeni teknolojilere çok hızlı adapte oluyoruz.

İçinde bulunduğumuz süreçte Ar-Ge merkezimizi daha da güçlendirerek ulusal ve uluslararası kalite standartlarına entegre hale getirdik. Daha inovatif, kaliteli, yüksek fayda sağlayan ürünler geliştirmeye odaklandık. Avrupa pazarında, yakıt tasarrufu sağlayan radyal grubumuzla öne çıkıyoruz’ dedi.

Endüstriyel lastik grubunda 30 milyon dolarlık bütçeyle tam çelik radyal iş makinası lastikleri ile dolgu forklift lastiklerine yönelik yatırım yaptıklarını ifade eden Kanık, zirai ve endüstriyel ürün grubunda 60 milyon dolar ek yatırımla 2025 yılı sonunda günlük üretim kapasitesini 360 tona çıkarmayı hedeflediklerini paylaştı. Lastik pazarında yeni dolgu forklift lastiği Solift ile ciddi bir atak yapmayı hedefleyen Özka, 2024 yılının son çeyreğinde çelik karkas yapısı ile ekstra dayanıklılık sağlayan tam çelik radyal lastikleri üretmeye başlayacak.

Ar-Ge merkezine 3 milyon euro

Nur Kanık, özellikle Avrupa gibi bilinçli tarım yapan üreticilerin olduğu pazarlarda tercih edildiklerinin altını çizdi. Kanık, “2024 yılında Ar-Ge Merkezi’ni 3 milyon euroluk yatırım ile bin metrekarelik alana taşıyarak yeni laboratuvar ve test ekipmanları ile beraber genişletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca GES yatırımımız da bu yılın ikinci çeyreğinde grup şirketlerin tüm enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede olmasını planlıyoruz’’ dedi.