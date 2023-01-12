Yerli çayda "altın yıl" yaşandı
Dünya çay sektörü için başarılı bir yıl geçirildiğini belirten Çay Sanayicisi İşadamları Derneği (ÇAYSİAD) Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar 2022 yılının Türk çay sektörü için de "altın bir yıl’’ şeklinde tarif edilebileceğini belirtti.
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Kar, dünya çay sektörünün 2021 yılında 21 milyar dolarlık ciro yaptığını, 2027 yılında ise 30 milyar dolarlık bir büyümeye ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.
Mustafa Yılmaz Kar yaptığı açıklamada, sezon başında gübre fiyatlarının yüksekliğinin gübre kullanımını azalttığını, 1 milyon 400 bin ton seviyelerindeki yaş çay üretimini 1 milyon 252 bin ton seviyelerine kadar düşürdüğünü belirtti.