Yerli çayda "altın yıl" yaşandı

Kar, dünya çay sektörünün 2021 yılında 21 milyar dolarlık ciro yaptığını, 2027 yılında ise 30 milyar dolarlık bir büyümeye ulaşmayı hedeflediğini ifade etti.

Mustafa Yılmaz Kar yaptığı açıklamada, sezon başında gübre fiyatlarının yüksekliğinin gübre kullanımını azalttığını, 1 milyon 400 bin ton seviyelerindeki yaş çay üretimini 1 milyon 252 bin ton seviyelerine kadar düşürdüğünü belirtti.