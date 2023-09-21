Yumaklı: 845 milyar tarımsal üretim desteği verildi

Yumaklı, Kastamonu'daki bir otelde düzenlenen IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'nda, kırsala yatırım ve desteklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Üretim yapmak isteyenler ve tarımsal üretim için çok fırsatlar bulunduğuna işaret eden Yumaklı, bunlardan faydalanılması gerektiğini dile getirdi.

Gıda güvenliği konusunda konuşan Yumaklı, "Eğer gıda güvenliğini memleketin, milletin, ülkenin güvenliğinin garantisi, hatta bağımsızlığının garantisi olarak görüyorsak, kırsal kalkınmanın, ekonominin kilit refah unsuru olduğunu görmemiz ve bunu düşünmemiz gerekir. Bu manada ülkemizin rekabet gücünü artırıcı ki dünyada çok güzel örnekleri var, bizim ülkemizde de var. Küçük ve orta ölçekli işletmelere, kooperatiflere ve üretici örgütlerine büyük sorumluluklar düşüyor. Bu doğrultuda IPARD III'ün sektör ve ülke için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Yumaklı, dünyanın değiştiğine, yeni normallerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İklim değişti, salgın hastalıklar başladı. Bugün Rusya ile Ukrayna arasında, yarın başka ülkeyle başka ülke arasında problemler oluşmayacağına dair bir garanti yok. Dolayısıyla bütün bunlar dikkat ediyorsanız, ülkelerin gıda konusunda içe doğru dönmesine sebep oldu. Adına biz, 'Gıda milliyetçiliği' dedik. Yani kendi ihtiyacı olmasa bile gidişatı görüp, 'Şu ürünle alakalı ihracat yasağı koydum' diyebiliyor ülkeler artık. Sizin paranızın olması hiçbir şey vadetmez, alamazsınız. İşte biz hükümet olarak, devlet olarak bunların planını, programını yapıyoruz. Eğer üretmek için içinde gayreti, ideali olan varsa Bakanlık olarak tarımsal üretim yapmak isteyenlere şunu diyoruz, 'Türkiye Yüzyılı, üretimin ve üreticinin yüzyılı olacak, sizler üretmek istediğiniz sürece biz yanınızdayız."

"Gıdayla ilgili bir sorun yaşamayız"

Türkiye'nin gıda problemi olmadığının altını çizen Yumaklı, "Türkiye olarak kendimizi rehavete kaptırmamak kaydıyla şöyle bir rahatlığımız var. Hamdolsun, gıdayla ilgili bir sorun yaşamayız. Çünkü bizim Anadolu'nun bereketli toprağını karış karış alın teriyle işleyen üreticilerimiz var. İkincisi de üreticisini ve yetiştiricisini her daim gözeten, onların bir şeyler yapması, üretebilmesi için gayret eden bir devletimiz var." diye konuştu.

Çiftçilere yapılan destekler hakkında bilgi veren Yumaklı, "Son 21 yılda üreticilerimize 845 milyar liralık tarımsal üretim desteği verildi. Kırsal kalkınmada 90 binin üzerinde proje desteklendi. Tarım arazilerinin satış ve miras yoluyla bölünmesi engellendi, bir kurala bağlandı. Tarım dışına çıkartılan arazilerin oranı hem azaltıldı hem de bu konuda son derece katı kurallarımız var. Orman köylüsünü de unutmadık. Orman köylülerine yaklaşık 15 milyar liralık hibe desteği sağlandı. TARSİM, diğer uygulamalar ve daha niceleri." ifadelerini kullandı.

Dünyanın gidişatına bakıldığında korumacı, gıda milliyetçiliği konusunun artarak devam edeceğini belirten Yumaklı, "Bugün bir ülkenin sadece dünyanın bütün buğday stoklarının yarısını kendi stoklarında tuttuğunu söyleyebilirim. Bunu ticaret için yapmıyor. Bu nedenle bizim de aynı şekilde üretimimizi düşürmememiz, aksine artırmamız ve kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmamız gerekir." dedi.

Nisan ayında çıkan Tarım Kanunu ile boş arazilerin kullanımıyla ilgili bazı değişiklikler olduğunu aktaran Yumaklı, "Bu memlekette devletin makro bakışında nerede, hangi ürün üretilmesi gerekiyorsa bunun yönlendirilmesi ve planlanması yapılmış olacak. Amacımız stratejik ürünlerde arz güvenliğini sağlamak ve fiyat dalgalanmasını önlemek. Eğer bunları yapmazsak yarın bir gün, belki yakın gelecekte olmayabilir ama bizim çocuklarımız bu risk altında. Sürdürülebilir bir üretim istiyoruz." diye konuştu.

Yumaklı, IPARD programlarının 2011'den bu yana uygulandığını anlatarak, "1 milyar avrodan daha fazla hibe ödemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 60 bin kişiye de istihdam sağlanmış oldu. Yüzde 99,3 bu fonun kullandırılma oranı var ki diğer aday ülkelerinin arasında da bu bir rekor. Aslında buradaki iştahı ve hakikaten amaçlandığında sonuca ulaşılacağını da gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Uzman Eller Projesi kapsamında Yürekveren köyünde yapılan hayvancılık tesisini ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından Vali Meftun Dallı ile AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.