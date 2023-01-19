Zeytinyağına yarışma desteği

Emel YİĞİT

Muğla, coğrafi işaretli Milas Memecik Zeytinyağı ve yaklaşık 17 milyon zeytin ağacı ile sektörde “ben de varım” diyen önemli bir bölge. Şu sıralar bölge zeytininden üretim yapan üreticiler için heyecanlı günler yaşanıyor. Çünkü bu yıl 4.’sü düzenlenen Zeytinyağı Kalite Yarışması’na başvurular başladı. Türkiye’de yetişen bütün zeytin çeşitleri ile üretici ve firmalar 17 Şubat’a kadar kalite yarışmasına katılabiliyor. Ancak yarışmaya katılan yağların Muğla bölgesinde bulunan zeytinliklerden üretilmiş olması gerekiyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak DÜNYA Gazetesi'ne yaptığı açıklamada yarışmaya katılımın her yıl arttığını, en önemlisinin ise kaliteli zeytinyağı üretiminde büyük bir artış olduğunun gözlendiğini söylüyor.

Muğla’da zeytinyağı üretiminin büyük kısmı Memecik zeytininden elde ediliyor. Milas Memecik zeytinyağının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret aldığını kaydeden Saylak, “Tadı ve içeriğinde bulunan yüksek polifenol içeriği sayesinde şifa kaynağı olan Memecik zeytinyağı bölgemize özel tarımsal zenginlik kaynağımız. Bu özel yağın tanıtımı adına son 10 yılda yapılan eğitim, yayım ve farkındalık çalışmaları, modern zeytinyağı işleme tesislerinin kurulması, markalaşma ve paketleme çalışmaları ile zeytinyağının kalitesi ve değeri artırıldı” diyor.

Saylak, Muğla’da zeytin ve zeytin üreticilerine destek olmak için İl Müdürlüğü olarak pek çok projeyi hayata geçirdiklerini söylüyor. Mazot, gübre rehabilitasyon desteklemeleri, zeytinyağı fark ödemesi ve destek ödemeleri, Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunların Giderilmesi Projesi bunlardan birkaçı. Bir diğer önemli proje ise 2022 yılı “Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı” kapsamında teknik personel tarafından hazırlanan “Anka Kuşu Misali Kadınlarımız Zeytinleri ile Birlikte Doğacak” projesi.