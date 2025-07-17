Zirai don, kirazı vurdu: 61 bin tonluk ihracat kaybı

Türkiye’nin en önemli kiraz üretim merkezlerinin başında gelen Aydın ve İzmir’de bu yıl Nisan ayında yaşanan zirai don, kiraz hasadının yapılmasını engelledi. Yaşanan doğa olayı, ülke genelinde kiraz üretimini olumsuz etkilerken ihracat verileri de ciddi düşüş gösterdi.

2024 yılında 67 bin ton kiraz ihraç eden Türkiye, 2025 sezonunda ise sadece 6 bin ton ihracat gerçekleştirebildi. Böylece ihracatta 61 bin tonluk kayıp yaşandı.

Verimli arazileriyle tanınan Aydın dağlarında Nisan ayında etkili olan zirai don, ağaçlardaki çiçeklerin ya tamamen dökülmesine ya da zarar görmesine neden oldu. Bu durumun kiraz üretimini sıfıra indirdiğini belirten Aydın ve İzmir Bölgesi'nin önde gelen tüccarlarından Metin Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl nadir görülen bir yıl yaşandı. Mart ayında yazdan kalma günler etkili olurken, Nisan ayında kış geri geldi. Mart ayında çiçek açan ağaçlara ya don vurdu ya da ağaçlar çiçeğini döktü. Hal böyle olunca kirazlar ürün vermedi. Hatta öyle ki pek çok kiraz üreticisi kendi sofrasına bile ağacından kiraz toplayıp koyamadı."