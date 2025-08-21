Zirai ilaç kullanımında yeni dönem: Pestisitlerde reçete uygulaması başlıyor

Tarım mahsullerindeki zararlı canlıları öldürmek için kullanılan pestisitler insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor.

Konuyla ilgili harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı da pestisitlere reçete getirileceğini duyurdu.

Bitki Reçetesi uygulamasına geçiliyor

cnbc-e'de yer alan habere göre, basın mensuplarıyla Ankara'da bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçileceğini duyurdu.

Bitki Reçetesi (B-Reçete) uygulamasıyla ilacın ne kadar alanda hangi bitkiye uygulanacağının belirtilip reçetesinin yazılacağını ifade eden Bakan Yumaklı, üreticinin zirai ilaçları istediği miktarlarda alamayacağının altını çizdi:

"Zirai ilaç kullanımında yeni bir modele geçiyoruz. B-Reçete, yani Bitki Reçetesi isimli bu uygulamayla üretici, zirai ilacı gidip bayiden istediği kadar alamayacak. Ne kadar alanda hangi bitkiye uygulanacak, bunun önceden reçetesini yazacağız, üreticimiz bayiye gidip bu reçeteye göre ilacı alacak. Tıpkı eczanelerde ilaç alımında olduğu gibi. Eğer tarlanınızın ihtiyacı 10 birimse siz 15 birimlik ilaç alamayacaksınız. O ürüne uygun ilacı, uygun dozda alacaksınız."

Bakan İbrahim Yumaklı ayrıca, söz konusu modelin bu yıl pilot bölgelerde başlatılacağını, gelecek sene ise tüm illerde uygulanacağını kaydetti.