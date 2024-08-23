Tasarruf finansman sektörünün ilk 6 ayda işlem hacmi yüzde 301 arttı

İsteyen herkese uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olma imkânı tanıyan tasarruf finansman sisteminin, 2024 yılının ilk altı aylık verileri dikkat çekti.

Geçen yılın haziran ayına göre işlem hacmini yüzde 301, özkaynaklarını yüzde 354, aktif büyüklüğünü ise yüzde 207 oranında artıran sektör, ekonominin büyümesine önemli katkı sağladı. Tasarruf Finansman sektörünün yakaladığı 4 kat artışla işlem hacmi Haziran 2024’te 111 milyar TL’yi aşarken, toplam sözleşme tutarı da yüzde 157 artış ile 275 milyar TL’ye ulaştı. Sektörün aktif büyüklüğü 48 milyar TL’ye, özkaynakları ise 18 milyar TL’ye yükseldi.

“416 bin kişi tasarruf finansman modelinin avantajlarından faydalandı”

Tasarruf finansman sektörünün 2024 yılının ilk altı ayına dair verilerini değerlendiren Sektör Temsil Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, şöyle konuştu: “Tasarruf finansman sektöründe, birbirinden kıymetli 6 şirket ve 450 şube ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün geçen yılın Haziran dönemiyle kıyasladığımızda 2024’ün ilk altı ayındaki sayısal verilerde ciddi artışlar yaşadığımız görülüyor. Sektörümüzün ilgili dönemde işlem hacmi, aktif büyüklük, özkaynak ve net faaliyet kârı artışlarının önemli oranlarda olduğunu söyleyebilirim. Uygun maliyetle ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi yaptığımız kişilerin sayısı 416 bine ulaştı. Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’in (Yönetmelik) 29 Aralık 2023 tarihinde revize edilmesiyle birlikte tasarruf finansman sektöründe yukarı yönlü ciddi bir ivme yakaladığımızı gözlemliyoruz. Lisanslı üçüncü yılını dolduran sektörün büyümesinin sürdürülebilir ve kalıcı kılınabilmesinin sektör temsilcilerinden gelecek mevzuat ve düzenleme taleplerinin realize edilmesine bağlı olduğu kanaatindeyiz.”

“Türkiye ekonomisinin gelişimine önemli destek sunuyoruz”

Açıklamalarına tasarruf finansman sektörünün Türkiye ekonomisine katkısından bahsederek devam eden Eyüp Akbal, “Bilindiği gibi hem kişilerin refahı hem de ülke ekonomilerinin bekası için tasarruf oranlarının artırılması çok büyük önem arz ediyor. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasının ön koşulu yeterli düzeyde tasarruf yapılması ve tasarrufların yatırıma kanalize edilmesinden geçer. Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2023 yılının son çeyreği verilerine baktığımızda Türkiye’deki tasarruf oranlarının yüzde 23 olduğunu görüyoruz. Tasarruf eden kişilerin yüzde 26’sı da tasarruf tercihlerini yastık altı altın ve nakit birikiminden yana kullanıyor. Dolayısıyla ülkemizdeki tasarruf oranlarının çok düşük olduğunu söylemek mümkün. Bunları artırmak ve yastık altı birikimlerin ülke ekonomisine kazandırılması noktasında faaliyet gösterdiğimiz sektör, tasarrufu teşvikiyle büyük öneme sahip. Biz tasarruf finansman sektörünün temsilcisi altı şirket olarak sektörümüzü büyütmeye, daha çok kişinin modelimizden faydalanmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Şubelerimizi artırarak istihdama katkı sağlıyoruz”

“Dikkat çekmek istediğim bir diğer husus ise istihdam” diyen Akbal, sözlerine şu ifadelerle son verdi: “Tasarruf finansman sektörü büyüdükçe Türkiye’nin dört bir yanındaki şube ağımızı genişletme durumu da hâsıl oluyor. Şu an 450 şubemiz ile 4 bin 698 kişiye istihdam sağlıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren şirketler olarak şubelerimizi artırıyor, böylelikle de istihdama da katkı sunuyoruz. Diğer bir ifadeyle bir yandan genel müdürlüklerimizdeki, bir yandan da yeni açtığımız şubelerdeki çalışma arkadaşlarımızın sayısını artırdıkça istihdamın artmasına da destek vermiş oluyoruz.”