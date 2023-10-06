TCDD’nin kamu hizmeti yükümlülüğü 2033 yılına kadar uzatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve kamu hizmeti yükümlüsü tren işletmecisinin belirlenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, demiryollarında kamu hizmeti yükümlülüğü 31 Aralık 2033 tarihine karar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yerine getirilecek.

Aynı gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, TCDD'nin bazı yatırımlarının finansmanının Hazine tarafından karşılanması uygulaması 2033 yılı sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu Cumhurbaşkanı kararına göre, TCDD'nin; hızlı tren altyapı yatırımları, sinyalizasyon gibi donatı yatırımları ve demiryollarının iyileştirilmesine yönelik yatırımların dışında kalan yatırımlarının finansmanı, işletme bütçesinde yer alan finansman açıkları ile TCDD Taşımacılık AŞ'ye yapılan sermaye transferi nedeniyle doğan açıklarının sermayesine mahsuben Hazine tarafından karşılanması uygulamasına 31 Aralık 2033 yılına kadar devam edilecek.

Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkında kanunda söz konusu finansman kaleminin Hazine tarafından karşılanması uygulamasının bu yıl sonu sona ermesi öngörülüyordu.

Bugün yayımlanan aynı Cumhurbaşkanı kararı kapsamında, TCDD Taşımacılık AŞ'nin yatırım programlarında yer alan yatırımlarının finansmanı, işletme bütçesinde yer alan finansman açıkları fiili finansman açığı ile işletme bütçesinde öngörülen arasındaki farkın sermayesine mahsuben TCDD tarafından karşılanması uygulaması da 31 Aralık 2023 tarihine kadar sürecek.