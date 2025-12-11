2025’in en çok indirilen iPhone uygulamaları açıklandı
Apple, 2025 yılında ABD App Store’da en çok indirilen uygulama ve oyunları duyurdu. ChatGPT ilk sıraya yerleşirken, Threads ve Google da üst sıralarda yer aldı. iPad tarafında ise YouTube liderliği aldı.
Apple’ın açıkladığı listeye göre ChatGPT, 2025’in en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması oldu. Onu Threads, Google, TikTok ve WhatsApp izledi. Yapay zekâ uygulamaları arasında Google Gemini listeye 10. sıradan giren tek diğer chatbot oldu.
Ücretli uygulamalar kategorisinde ise HotSchedules, Shadowrocket ve Procreate Pocket ilk üç sırayı paylaştı.
Ücretsiz oyunlarda Block Blast, Fortnite ve Roblox öne çıkarken, ücretli kategoriye Minecraft, Balatro ve Heads Up damga vurdu.
iPad’de YouTube Lider
iPad tarafında 2025’in en çok indirilen ücretsiz uygulaması YouTube olurken, onu ChatGPT, Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video takip etti.
Ücretli iPad uygulamalarında Procreate ve Procreate Dreams ilk sıralarda yer aldı.
Ücretsiz oyunlarda Roblox, Block Blast ve Fortnite ilk üçte yer alırken, ücretli oyun kategorisinde Minecraft, Geometry Dash ve Stardew Valley öne çıktı.
Apple Arcade’de en popüler oyunlar
Apple Arcade’de yılın en çok oynanan oyunları NFL Retro Bowl '26, NBA 2K25 Arcade Edition ve Balatro+ oldu.
Apple’ın 2025 boyunca en çok indirilen uygulama ve oyunlarının tam listesi App Store’da erişime açıldı.