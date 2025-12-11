2025’in en çok indirilen iPhone uygulamaları açıklandı

Apple’ın açıkladığı listeye göre ChatGPT, 2025’in en çok indirilen ücretsiz iPhone uygulaması oldu. Onu Threads, Google, TikTok ve WhatsApp izledi. Yapay zekâ uygulamaları arasında Google Gemini listeye 10. sıradan giren tek diğer chatbot oldu.

Ücretli uygulamalar kategorisinde ise HotSchedules, Shadowrocket ve Procreate Pocket ilk üç sırayı paylaştı.

Ücretsiz oyunlarda Block Blast, Fortnite ve Roblox öne çıkarken, ücretli kategoriye Minecraft, Balatro ve Heads Up damga vurdu.

iPad’de YouTube Lider

iPad tarafında 2025’in en çok indirilen ücretsiz uygulaması YouTube olurken, onu ChatGPT, Netflix, Disney+ ve Amazon Prime Video takip etti.

Ücretli iPad uygulamalarında Procreate ve Procreate Dreams ilk sıralarda yer aldı.

Ücretsiz oyunlarda Roblox, Block Blast ve Fortnite ilk üçte yer alırken, ücretli oyun kategorisinde Minecraft, Geometry Dash ve Stardew Valley öne çıktı.

Apple Arcade’de en popüler oyunlar

Apple Arcade’de yılın en çok oynanan oyunları NFL Retro Bowl '26, NBA 2K25 Arcade Edition ve Balatro+ oldu.

Apple’ın 2025 boyunca en çok indirilen uygulama ve oyunlarının tam listesi App Store’da erişime açıldı.