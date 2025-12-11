Google Maps, iOS’ta otomatik park yeri kaydetme özelliğini devreye aldı

Google Maps, araçtan inildiğinde park edilen yeri otomatik olarak algılayıp 48 saat saklayan yeni iOS özelliğini devreye aldı.

Özelliği duyuran Google Maps Kıdemli Ürün Yöneticisi Rio Akasaka, işlevin çalışması için iPhone’un araca USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlı olmasının yeterli olduğunu belirtti.

Sürüş sona erip araçtan uzaklaşıldığında Google Maps park konumunu otomatik olarak işaretliyor ve bu kayıt 48 saat boyunca saklanıyor. Kullanıcı yeniden araca binip sürüşe başladığında park simgesi kendiliğinden kaldırılıyor.

Daha önce manueldi, şimdi tamamen otomatik

Google Maps’te park yerini kaydetmek uzun süredir mümkün olsa da bu işlem kullanıcı tarafından manuel olarak yapılıyordu. Yeni özellikle birlikte süreç tamamen otomatik hale gelerek park takibi daha zahmetsiz bir yapıya kavuştu.

Google ayrıca, park konumu için kullanılan varsayılan “P” simgesinin yerine kullanıcıların tercih edebileceği özel araç ikonlarını da desteklemeye başladı. Özel ikon seçeneği ilk kez 2020’de kullanıma sunulmuştu; bu yıl sekiz yeni araç tasarımı daha eklendi.

Şimdilik yalnızca iOS’ta

Otomatik park yeri kaydetme özelliği şu an için yalnızca iOS kullanıcılarına sunuluyor. Android tarafında ise manuel park hatırlatma sistemi bulunuyor ve kullanıcı park simgesini silmedikçe haritadan kaldırılmıyor.