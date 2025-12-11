Avustralya’daki sosyal medya yasağı sonrası başbakandan net tavır! Söylemleri gençleri daha da kızdırdı

Avustralya’da 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı yürürlüğe girdikten sonra tartışmalar büyüyor. TikTok ve diğer platformlarda hâlâ paylaşım yapan gençler, yasağın ilk gününde gündem oldu. Başbakan Anthony Albanese, yasağın “zaman zaman inişli çıkışlı olacağını ancak sonuçta hayat kurtaracağını” vurguladı.

Yeni düzenleme, TikTok, Instagram ve YouTube da dahil en büyük 10 platformun reşit olmayan kullanıcıları engellemesini şart koşuyor. Uymayan şirketler 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar ceza alabilecek. Hükümet, platformların uyum sürecinin zaman alacağını belirtiyor.

Albanese: Bu yasa hiçe sayılacak bir şey değil

Sky News’e konuşan Albanese, yasa sonrası paylaşım yapmaya devam eden gençleri eleştirerek şöyle dedi:

“Bu yasa, hiçe sayılabilecek bir şey değil. Henüz sosyal medyadan çekilmemiş bazı gençler bununla övünen duyurular gönderiyor. Bu, sadece platformlara kim olduklarını söylüyor ve bu yüzden kaldırılacak.”

Başbakan, düzenlemenin gençleri zorbalık, beden algısı sorunları ve bağımlılık yaratan algoritmalar gibi risklerden korumayı amaçladığını söyledi.

TikTok'ta 200 bin hesap kapatıldı

Bazı gençlerin yasağı delmeye çalışmasına karşın Avustralyalı içerik üreticiler takipçi kayıplarını bildirirken, hükümet yalnızca TikTok’ta 200 bin hesabın devre dışı bırakıldığını açıkladı. Meta ise düzenlemenin gençleri internette daha az gözetlenen alanlara itmesinden endişe duyduğunu belirterek yasaya karşı çıkıyor.

Uluslararası yankı ve VPN patlaması

Yasa, ABD’li psikolog Jonathan Haidt, Oprah Winfrey ve Dr. Phil gibi isimlerden destek alırken UNICEF daha temkinli yaklaşarak, yaş sınırının tek başına yeterli olmayacağını vurguladı.

Öte yandan Avustralya’da VPN aramaları, düzenlemenin yürürlüğe girmeden önceki hafta 10 yılın zirvesine çıktı. Yasa kapsamında olmayan bazı uygulamaların indirme sıralamalarında yükseliş kaydedildi.