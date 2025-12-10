SpaceX halka arz edilecek: Hedef 1.5 trilyon dolar

SpaceX yöneticileri ve danışmanları, şirketin gelecek yıl borsaya açılmasını değerlendiriyor. Hedeflenen 1,5 trilyon dolarlık değerleme, 2019’da yaklaşık 1,7 trilyon dolarla halka arz edilen Saudi Aramco’ya yaklaşan bir büyüklüğe işaret ediyor. Halka arzla birlikte 30 milyar doların üzerinde kaynak toplanması planlanıyor.

Starlink, Falcon 9, Falcon Heavy...

Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX, uzaya erişim maliyetlerini düşürme hedefiyle yola çıktı. Şirket; gelişmiş roketler ve uzay araçları tasarlayıp üretmenin yanı sıra, Starlink uydu internet hizmetini de işletiyor. Özellikle yeniden kullanılabilir Falcon 9 ve Falcon Heavy roketleri, küresel fırlatma pazarında SpaceX’i lider konuma taşıdı.

170 fırlatmaya ulaşmayı hedefliyor

SpaceX için 2024, rekorlarla anıldı. Şirket, 134 Falcon fırlatması gerçekleştirerek dünyanın en aktif uzay fırlatma operatörü oldu. 2025 sonuna kadar 170 fırlatmaya ulaşmayı hedefleyen SpaceX, artan uydu konuşlandırma talebine yanıt vermeye hazırlanıyor. Gelirlerin büyük bölümü Starlink’ten geliyor.

Binlerce uyduyla küresel geniş bant internet

Musk, SpaceX’in bu yıl yaklaşık 15,5 milyar dolar gelir elde etmesini beklediğini açıkladı. Starlink’in Kasım 2023’te nakit akışında başa baş noktasına ulaşması, şirketin finansal sürdürülebilirliği açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Starlink çatısı altında binlerce uyduyla küresel geniş bant internet sağlanıyor.

Musk’ın insanları Mars’a gönderme planı

Geliştirilmekte olan 120 metre yüksekliğindeki Starship roket sistemi, Musk’ın insanları Mars’a gönderme planlarında kilit rol oynayacak. Ayrıca SpaceX, ABD’nin “Golden Dome” füze savunma kalkanı projesinde de güçlü bir aday olarak öne çıkıyor; şirketin bu kapsamda füze ve uçakları izleyebilecek uydu sistemleri geliştirmesi bekleniyor.