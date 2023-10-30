"5G altyapısını yerlileştirmemiz gerekiyor"

Kacır, Türkiye’nin kalkınma perspektifinde rotasının, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat olduğuna dikkati çekerek, bunu başarmak için gerekli bileşenlerden birinin finansmana erişim olduğunu vurguladı.

“Destekleri daha da artıracağız”

“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi” programı kapsamında firmalara destek verdiklerini hatırlatan Kacır, “Bu destekleri daha da artıracağız. Önümüzdeki dönemde yatırımlara yönelik krediler kapsamında yine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB ile yeni adımlar atacağız. TCMB’nin yatırım taahhütlü avans kredileri var.

Önümüzdeki dönemde bu kredilerin Türkiye’nin yüksek ve orta yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik çalışmalarını hızlandırması adına adımlar atacağız. İlerleyen dönemde Togg gibi milli markalar ve kilit teknoloji girişimleri çıkaracağız” dedi. Türkiye’de gelecek dönemde yerli ve uluslararası yatırımcılar eliyle veri merkezi kapasitesini artıracaklarını belirten Kacır, yenilikçi teknolojiye erişim için küresel iş birlikleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Kacır, 5G teknolojisinin öneminde de değinerek, 5G’ye geçişte 20’ye yakın firmanın AR-GE faaliyeti gerçekleştirdiğini aktardı. Güvenlik ve ekonomi açısından 5G altyapısını yerlileştirmek gerektiğini dile getiren Kacır, “Bu alanda ortaya çıkarabileceğimiz milli marka ihracat kapasitesine de sahip olacak. Bizim mutlaka bu alanlardaki imkan ve kabiliyetleri bütünleştirmemiz ve bir araya getirmemiz lazım.

Önümüzdeki dönemde yüksek hızlı trenleri milli olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Endüstriyel robotları da yerli ve milli olarak geliştirme ve buradan bir milli marka çıkarma hedefimiz var. Batarya teknolojilerinde Türkiye önemli fırsatlar yakalayabilir, Avrupa’nın batarya üretim üssü olabilir. Bu hafta Bayraktar TB3 kanatlandı."