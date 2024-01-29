81 milyon iPhone 14 satıldı

Apple sadece iPhone 14 modelleri ile 81 milyon adetlik satış rakamına ulaştı. 2023 yılında bir milyar 167 milyon telefon satışı gerçekleşirken, iPhone 14 Pro Max modeli dünyanın en çok satılan telefonu oldu. Apple, 2023’te en çok satılan dört telefon modelinde ilk sıralarda yer alırken, onu Samsung beş Galaxy serisi modeli ile takip ediyor.

Omdia isimli araştırma şirketinin verilerine göre, bu yıl en çok satılan telefon modelleri sıralamasında Samsung ve Apple modelleri arasına Xiaomi de 11 milyonluk satış adedine ulaşan Redmi 12C modelini sokmayı başardı. 2022’de toplam 1,2 milyar telefon satışının 251 milyon adedi en çok satılan telefon modellerinden oluşurken, 2023’te ise ilk 10 telefon modelinin toplam satışı 186 milyon adet oldu.

Rekor Nokia’da

Tüm zamanların en çok satılan telefon modelleri sıralamasında Nokia, 1100 ve 1110 modelleri ile ilk sırada yer alıyor. 2009 yılında üretimi sonlandırılan Nokia 1100 toplam altı yıllık süreçte ulaştığı 250 milyonluk satış adedi ile ilk sırada yer alıyor. Nokia 1110 modeli ise 248 milyonluk satış adedi ile ikinci sırada yer alıyor.

Apple, 222 milyonluk satış rakamına ulaşan iPhone 6 serisi ile üçüncü sırada yer alıyor. Tüm zamanların en çok satan telefon modelleri sıralamasında Apple ve Nokia dışında sadece iki şirket bulunuyor. Samsung’un E1100 modeli listede 11’inci sırada yer alırken Motorola’nın Razr V3 modeli ise 17’inci sırada yer alıyor