ABD ChatGPT gibi yapay zeka ürünlerine getirilebilecek kısıtlamalar için çalışma başlattı

Son zamanlarda birçok konuda sorulara hızla cevap verebilmesi nedeniyle yoğun ilgi gören ChatGPT yapay zeka programının aktif kullanıcı sayısı 100 milyonu aştı. Tarihte kullanıcı sayısı en hızlı artan yazılım olma özelliği taşıyan ChatGPT, hızlı büyümesi ve taşıdığı özellikler nedeniyle ABD'li siyasetçilerin gündemine girdi.

ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan ve Beyaz Saray'a telekomünikasyon ve bilgi politikası konusunda müşavirlik yapan Ulusal Telekomünikasyon ve Bilgi İdaresi (NTIA), yapay zeka için "mesuliyet mekanizması" oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının değerlendirildiğini belirterek kamuoyundan bilgi talep etti.

Kurum, "yapay zeka sistemlerinin yasal, etkili, etik ve güvenilir" olmalarını güvence altına alacak düzenlemeler oluşturulup oluşturulamayacağı konusunda bilgi almak istediğini belirtti.

Tüketicilerin güvenmesi gerekiyor

NTIA Başkanı Alan Davidson "Sorumlu yapay zeka sistemleri büyük faydalar sağlayabilirler ancak bu yalnızca (sistemlerin) olası sonuçları ve zararlarını da ele alırsak olabilir. Bu sistemlerin tam potansiyellerine ulaşabilmeleri için şirketlerin ve tüketicilerin onlara güvenebilmesi gerekiyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yapay zekanın tehlikeli olup olmadığının hâlâ bilinmediğini söylemiş ve "Bana göre teknoloji şirketlerinin herkesin erişimine açmadan önce ürünlerin güvenli olduklarından emin olma sorumlulukları var" demişti.