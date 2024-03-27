ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapay zeka uyarısı

ABD Hazine Bakanlığı, "Finansal Hizmetler Sektöründe Yapay Zekaya Özel Siber Güvenlik Risklerinin Yönetilmesi" başlıklı bir rapor yayımladı.

Bakanlıktan rapora ilişkin yapılan açıklamada, raporun hazırlık aşamasında finansal hizmetler sektörü ve teknolojiyle ilgili 42 şirketle görüşmeler gerçekleştirildiği, küresel sistemik açıdan önemli finansal kuruluşlardan yerel bankalara ve kredi birliklerine kadar her büyüklükteki finans şirketinin yapay zekanın kendi kuruluşlarında nasıl kullanıldığına dair girdi sağladığı aktarıldı.

Ek paydaşlar arasında büyük teknoloji şirketleri ve veri sağlayıcıları, finans sektörü ticari birlikleri, siber güvenlik ve dolandırıcılıkla mücadele hizmet sağlayıcıları ile düzenleyici kurumların yer aldığı bilgisi verilen açıklamada, raporda siber güvenlik ve dolandırıcılığın önlenmesine yönelik mevcut yapay zeka kullanım senaryolarının yanı sıra yapay zeka kullanımı ve benimsenmesine yönelik en iyi uygulamalar ve tavsiyelere ilişkin kapsamlı bir genel bakış sunulduğu ifade edildi.

Açıklamada, raporun herhangi bir zorunluluk getirmediği, finans sektöründe yapay zekanın kullanımını onaylama veya onaylamama anlamına gelmediği kaydedildi.

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, rapora ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekanın finansal hizmetler sektöründe siber güvenliği ve dolandırıcılığı yeniden tanımladığına dikkati çekerek, ABD yönetiminin operasyonel esneklik ve finansal istikrara yönelik tehditlere karşı koruma sağlarken gelişen teknolojileri kullanmak için finansal kurumlarla birlikte çalışmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Söz konusu raporun, başarılı kamu-özel sektör ortaklığına dayandığını ifade eden Liang, raporun finansal kurumların iş kollarını nasıl güvenli bir şekilde planlayabilecekleri ve hızla gelişen yapay zeka kaynaklı dolandırıcılığı nasıl önleyebilecekleri konusunda net bir vizyon ortaya koyduğunu belirtti.

Önemli fırsat ve zorluklar belirlendi

Yapay zekanın finansal hizmetler sektörünün güvenliği ve dayanıklılığı için sunduğu önemli fırsat ve zorlukların belirlendiği raporda, yapay zeka ile ilgili operasyonel risk, siber güvenlik ve dolandırıcılık sorunlarının acil çözümüne yönelik adımlar özetlendi.

Raporda söz konusu adımlar, büyüyen yetenek açığının ele alınması, dolandırıcılık verileri arasındaki uçurumun daraltılması, düzenleyicilerin koordinasyonu, yapay zeka risk yönetimi standardının genişletilmesi, veri tedarik zinciri haritalaması için iyi uygulamalar, üretken yapay zeka çözümlerinin açıklanabilirliği, beşeri sermayedeki boşluklar, ortak bir yapay zeka sözlüğüne duyulan ihtiyaç, sağlam dijital kimlik çözümleri ve uluslararası koordinasyon olarak sıralandı.

Yapay zekanın dolandırıcıların finansal firmalara daha karmaşık saldırılar gerçekleştirmesini kolaylaştırdığına işaret edilen raporda, yapay zekadaki son gelişmelerin, suçluların finansal kurumlardaki müşterileri taklit etmek ve hesaplara erişmek için ses veya videoyu daha gerçekçi bir şekilde taklit edebileceği kaydedildi.