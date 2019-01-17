ABD'de Huawei'ye yeni soruşturma

17 Ocak 2019

ABD'de federal savcılar, Çinli teknoloji devi Huawei'nin ticari sırları çaldığı iddiası ile ceza soruşturması başlattılar.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Huawei aralarında T-Mobile US'in de olduğu iş ortaklarından ticari sırlarını çalmakla itham ediliyor.

ABD'de Huawei için 2017 yılında da T-Mobile'nin robotik teknolojisini çaldığı iddiası ile dava açılmıştı.

Bu arada Huawei'nin de aralarında bulunduğu Çinli şirketlerin, ihracat kısıtlamalarını ihlali halinde ABD'de üretilen parçaların bu şirketlere satışının sınırlanmasını öngören bir tasarı tüm partilerin desteğini alarak Kongre'ye gönderildi.

Huawei, casusluktan gözaltına alınan yöneticisini kovdu

Trump, Huawei ve ZTE'yi yasaklamaya hazırlanıyor