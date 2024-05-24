Abra Partners Holding'den teknoloji eğitimi için yeni akademi

Joinstitute, uzman ve deneyimli eğitmenler eşliğinde, katılımcıların yazılım geliştirme ve programlama konularında derinlemesine bilgi ve deneyim kazanmasını sağlıyor. Akademi, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun becerileri sunarak, mezunlarının sektörde etkili bir başlangıç yapmasını amaçlıyor.

“Hemen Gel Başla” sloganıyla kapılarını açan Joinstitute, eğitim sonunda başarı kriterlerini yerine getiren katılımcılarına iş garantisi veriyor.

Alanında uzman eğitmenlerle gerçekleştirilecek ilk eğitim “Full Stack Developer” olacak. Katılımcılar öncelikle yazılım dünyasının temellerini öğrenecek; mobil, web frontend ve backend teknolojilerinde uzmanlaşacak, ardından geleceğini bu temeller üzerine inşa etme fırsatı yakalayacak.

Eğitime katılmak isteyenler akademinin web sitesinden başvuru yapabilecek.

Abra Partners CEO’su Önder Hasan Badem, yeni girişimleri Joinstitute ile ilgili görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Abra Partners’ın kuruluşunda bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşan, yaratıcı ve yetenekli gençlerin azminden güç aldık. Bu ufku açık vizyonu benimsedik” dedi. Badem, holding olarak gençlerin yanında olduklarını vurguladı: “Misyonumuzdan da temel alarak, yalnızca eğitim esnasında değil, yazılım dünyasında kariyerinin başındaki gençlere destek olmayı görev ediniyoruz. Bu nedenle; ilk eğitimimiz ile başlayan istihdam garantisi sözümüzü tüm programlarımızda temel taahhüdümüz haline getiriyoruz. Joinstitute Akademi’nin önce verdiği sözden, sonra kıymetli mezunlarından güç alarak, kısa sürede alanında lider konuma geleceğine inanıyorum.”