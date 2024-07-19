Acil Güvenlik Uyarısı: Crowdstrike güncellemesi bilgisayarları çökertti

Heraklet Bilişim Teknolojileri'nin Kıdemli Bilgisayar Mühendisi Sema Demir Toktaş, Crowdstrike'ın bu gece yayınladığı güncellemenin dünya genelinde Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlar üzerinde ciddi sorunlara neden olduğunu duyurdu. Yayımlanan güncelleme sonrası "blue screen of death" olarak bilinen mavi ekran hatasıyla karşılaşan kullanıcılar için acil bir çözüm rehberi paylaşıldı.

Sorunun Çözümü için Adımlar:

1. Windows'u Güvenli Modda veya Windows Kurtarma Ortamında başlatın.

2. C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

3. “C-00000291*.sysˮ ile eşleşen dosyayı bulun ve silin.

4. Bilgisayarı normal şekilde başlatın.

Toktaş, sorunun çözümüne ilişkin güncel bilgilerin Heraklet'in web sayfası Heraklet.com/academy üzerinden takip edilebileceğini belirtti. Ayrıca, bu süreçte bilgisayarların geçici olarak savunmasız hale gelmesi nedeniyle olası ransomware saldırılarına karşı dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekti. Önerilen güvenlik tedbirleri arasında;

- XDR üzerinden yazılan IOA ve IOC'ler için SIEM sisteminde algılama kuralları oluşturulması,

- GPO üzerinden yerel admin kullanıcılarının kesinlikle devre dışı bırakılması veya şifrelerinin değiştirilmesi,

- Çin, Rusya gibi ülkelerden gelen trafiklerin sürekli olarak izlenmesi,

- Yedekleme sistemlerinin güncelliğinin ve güvenliğinin sürekli kontrol edilmesi gibi önlemler yer alıyor.

Bu süreçte kullanıcıların ve kurumların dikkatli ve tedbirli olmaları, olası siber saldırılara karşı korunmaları için kritik öneme sahiptir.