Almanya'da Türk imzasıyla bir ilk: Karsan'ın Otonom e-ATAK'ı trafiğe çıkıyor

Türk otomotiv şirketi Karsan, Almanya’da geleceğin mobilitesine yön verecek yeni bir projeye imza atıyor. Şirketin ADASTEC iş birliğiyle geliştirdiği Otonom e-ATAK, Almanya’da kamu yollarında lisans alarak hizmet vermeye başlayan ilk otonom toplu ulaşım aracı oldu.

İlk sefer eylülde

Almanya’nın Burgdorf kentinde hayata geçirilen “albus” projesi kapsamında, Eylül ayında gerçek trafik koşullarında ilk seferlere başlanacak.

Proje, yaklaşık 3,7 milyon Euro bütçeyle Almanya Federal Ulaştırma Bakanlığı tarafından finanse ediliyor.

Açılış törenine Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Patrick Schnieder ve Hannover Bölge Başkanı Steffen Krach gibi üst düzey isimler de katıldı.

Katılımcılar, sembolik ilk yolculukta Otonom e-ATAK’ı deneyimledi.

Teknik özellikler

Yüzde 100 elektrikli ve Seviye-4 otonom özelliklere sahip Otonom e-ATAK, 40 km/s azami hız, 22 koltuk kapasitesi ve 300 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Burgdorf güzergâhında 6 kilometrelik hat üzerinde 11 durak, 10 trafik ışığı ve çeşitli kavşaklar bulunuyor. Araç, karma trafik içinde güvenlik personeli eşliğinde seferlerini sürdürecek.

“Geleceğin mobilitesini inşa ediyoruz”

Karsan CEO’su Okan Baş, törende yaptığı konuşmada “Bugün 12 ülkede 13 farklı otonom projesiyle geleceğin mobilitesini inşa ediyoruz. Avrupa’nın toplu ulaşım vizyonuna yön veren öncü adımlar atıyoruz” dedi.

ADASTEC CEO’su Dr. Ali Peker de “Almanya’da kamu yollarında otonom sürüşe başlamaktan gururluyuz” ifadelerini kullandı.

Deneme süreci 2025 sonuna kadar

Deneme operasyonlarının 2025 sonuna kadar sürmesi planlanıyor. Seferler şimdilik saat başı ücretsiz yapılacak, talebe göre güzergâh ve sıklık artırılabilecek.

Proje aynı zamanda bilimsel olarak izlenecek ve yolcuların deneyimleri çevrim içi anketlerle değerlendirilecek.