Altyapı bulut hizmetleri 300 milyar dolara koşuyor

Kemalettin BULAMACI

Bulut altyapısına yapılan yatırımlar yılın ilk çeyreğinde %21 artış ile 76 milyar dolara ulaştı. Synergy Research isimli araştırma kuruluşunun ilk çeyrek verilerine göre, bulut pazarı, yıl sonunda 300 milyar dolarlık bir pazar haline gelecek. 2021’de %30 ile %54 arasında büyüme gösteren bulut hizmet sağlayıcıları bir daha o dönemde elde ettikleri büyüme rakamlarını bir daha göremeyecek olsa da yıllık %20 büyüme ile pazar büyüklüğünü önümüzdeki 4 yıl içinde 2 katına ulaştıracak.

Microsoft, Azure servisleri ile %31 rekor büyüme elde ederken, bu büyümenin yaklaşık 7 puanı yapay zekâ hizmetlerinin itici gücü ile geldi. Microsoft, altyapı bulut hizmetlerinde %25 pazar payı ile 2. sırada yer alıyor. Pazarın lideri Amazon Web Services (AWS), sadece %17 büyümesine rağmen, %31 pazar payı ile en büyük bulut sağlayıcısı olarak dikkat çekiyor. AWS, yıllık 100 milyar dolar limitinin üzerine çıkacak gibi duruyor. Google ise sunduğu Google Workspaces hizmetleri de dâhil edilince bulut hizmetlerinde %28 bir büyüme elde etti. Google’ın pazar payı %11 seviyesinde. AWS, Azure ve Google, toplamda %67 pazar payına sahip olmasına karşılık ikinci seviye bulut hizmet sağlayıcıları Huawei, Snowflake, MongoDB ve Oracle yıllık büyüme rakamları ile dikkat çekti.

Türkiye’de faaliyet gösteren bulut hizmet sağlayıcılardan Vmind’ın, 6 bin 717 işletme ile gerçekleştirdiği ankete göre, ülkemizde bulut hizmeti kullanan şirketlerin oranı %45 seviyesinde. 200 ile 500 çalışanı bulunan işletmelerin %36’sı bulut hizmetlerini kullanmayı düşünmezken 500’ün üzerinde çalışanı bulunan işletmelerin %29,7’si de bulut hizmetleri kullanmayı düşünmediklerini söylüyor. Bulut kullanmayı düşünmeyen işletmelerde öne çıkan dirençlerin başında maliyet kalemi ilk başta yer alıyor. Büyük işletmelerin %41,3’ü öngörülemeyen maliyetleri, %21,7’si sınırlı bilgi teknolojileri kaynaklarını, % 32,6’sı geçiş maliyetlerini engel olarak görüyor. Maliyet dışında öne çıkan diğer bir sebep ise güvenlik endişesi. 500 ve üzerinde çalışanı bulunan işletmelerin %34,8’i verilerin güvenliğinden endişe ederken, %32,6’sı şirket içi güvenliğin bulut güvenliğinden daha olduğunu düşünüyor. Şirket içi kültürel direnç de buluta geçişte önemli bir engel olarak ortaya çıkıyor. Hem yöneticiler hem çalışanlar bulut sistemlerine erişim devamlılığının ve iş sürekliliğinin sekteye uğramasından endişe duyuyor.

En çok SAAS uygulaması kullanılıyor

Türkiye’de bulut hizmetlerini kullanan işletmeler en çok %44 ile hizmet olarak yazılım (SAAS) uygulamalarını tercih ederken, platform olarak bulut tercihi ise %15 seviyesinde kalıyor. Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan bulut hizmetlerinin başında açık ara, %60’ın üzerinde oranlarla e-posta hizmetleri ve veri yedekleme sistemleri yer alıyor. 500’den daha az çalışanı olan işletmelerin e-posta ve veri yedekleme çözümlerinde bulut hizmetlerini kullanım oranı, daha fazla çalışanı olan işletmeler göre daha yüksek. Bulut kullanımında öne çıkan diğer alanlar ise %40 ile felaket kurtarma çözümleri, %30 ile güvenlik çözümleri, %31 ile %38,2 arasında ver depolama çözümleri.

Kurumlar verimlilik peşinde

500’den fazla çalışanı bulunan yani kurumsal olarak nitelenebilecek işletmelerde verimlilik ve performans uygulamalarının kullanım tercihi daha yüksek. Sınırlı insan kaynağı ile işlerini döndürmeye çalışan küçük ölçekli işletmelerde ise insan kaynakları, iş analitiği ve raporlama, kurumsal kaynak planlaması, satış ve saha çözümleri ile iş süreçleri otomasyonu uygulamaları daha az rağbet görüyor. Büyük işletmelerin bulut çözümlerini kullanım nedenlerine bakıldığında, yüzde 76,4 ile iş sürekliliğini sağlamak ilk sırada yer alırken, daha küçük ölçekli işletmelerde ise yüzde 71,4 ile verilerin güvenli ortamda saklanması daha ön plana çıkıyor. Büyük kurumlar bilgi işlem operasyonlarının yönetim kolaylığı, maliyet ve personel tasarrufu için de bulut bilişim hizmetlerini kullanmayı tercih ediyor.