Amazon'dan 10 milyar dolarlık halka arz öncesi yatırım atağı

Amazon'un halka arza dahil olma olasılığı, Arm'ın bulut bilişim teknoloji konusunda önemini gösteriyor. Şirketin bulut bilişim birimi Amazon Web Hizmetleri, Arm'a ait tasarımı kullanarak Graviton isimli kendi işlemci çipini üretiyor.

Kaynaklardan biri, Arm'ın eylül başında Nasdaq endeksinde borsaya kote olmaya hazırlandığını belirtti. Arm söz konusu halka arzda 8 ila 10 milyar dolar toplamayı hedefliyor.

Amazon ve Arm, konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

10 şirketle görüşüyor

Arm bir süredir halka arzı öncesinde Intel, Alphabet ve Nvidia da dahil olmak üzere yaklaşık 10 teknoloji şirketiyle yatırım konusunda görüşmelerde bulunuyordu. Kaynaklara göre, bahsi geçen yatırımcılar şirketin yönetim kurulunda söz sahibi olma hakkına sahip olmayacak.

Kaynaklardan biri, Arm'ın halka arza ana yatırımcıları da dahil ederek başlıca müşteriler ile ilişkilerini güçlendirmeyi ve halka arzın çekiciliğini artırmayı umduğunu söyledi.

Arm'ın halka arzı, dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonlarından biri olan Vision Fund'ı kuran ve teknoloji yatırımındaki başarısızlıklardan sonra bu fonu kurtarmaya çalışan Softbank'in son derece ihtiyaç duyduğu bir gelişme olacak.