Amazon’un alışveriş botunu Türk mühendisler geliştirdi

14 Ocak 2019

Müşteri deneyimlerindeki iyileşmenin rekabette ayırt edici bir etkiye sahip olduğu bankacılık, e-ticaret, telekomünikasyon ve çağrı merkezleri gibi pek çok sektörde yapay zeka teknolojilerinin kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Yapay zeka tabanlı chatbotlar ise bu sektörler için en önemli trend.

Türk teknoloji şirketi Cbot da, hem Türkiye’de hem de Silikon Vadisi’nde yer alan ofislerindeki Ar-Ge ekibiyle yoğun çalışmaların ardından geliştirdiği chatbot uygulamaları ile başta Amazon, eBay, İş Bankası, ING Bank, Türk Telekom, Anadolu Hayat Emeklilik ve n11 olmak üzere kullanıcı deneyimlerini güçlendirmek isteyen pek çok şirket tarafından tercih ediliyor.

Beş yıl önce üniversiteler ve akademisyenlerle işbirliği içinde metin anlamlandırma, makine öğrenmesi ve doğal dil işleme teknolojilerine ilişkin Ar-Ge çalışmalarını başlatan Cbot, aldığı 4 farklı patent ve gerçekleştirdiği TÜBİTAK, Avrupa Birliği projeleriyle bugün Türkiye’nin metin anlamlandırma konusundaki lider yapay zeka şirketi. Cbot’un Bankacılık Chatbotu Türk mühendisler tarafından geliştirilen altyapı ve algoritmalar sayesinde kullanıcılardan gelen soruların %95’ine büyük bir doğruluk oranı ile yanıt verebiliyor. Şirketin yeni hedefi ise metinler üzerinde bir insanın yapabildiği tüm işlemleri gerçekleştirmek.

Doğal dil işleme teknolojisiyle rakiplerine fark atıyor

Chatbotlar yaklaşık 2 yıldır global teknoloji şirketlerinin ve büyük kurumların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Cbot ise global teknoloji sağlayıcılardan ayrıştığı noktalarla rakiplerine oranla daha başarılı chatbotları hayata geçiriyor. Cbot’un rakiplerinden farklılaştığı en önemli nokta Türkçe dilinde tüm global şirketlerden daha yüksek bir doğruluk oranı ile çalışması. Bunun temel nedeni Cbot’un chatbotlarının Türkçe dilinde herhangi bir çeviri sistemi kullanmadan Türkçe doğal dil işleme yapısı üzerinde çalışması.

"Türkiye pazarında en az %40 pazar payı hedefliyoruz"

Cbot’un, kurumların müşteri deneyimini iyileştirmelerini, operasyonel verimliliği artırmalarını ve özellikle de gelir yönündeki hedeflerine ulaşmalarını destekleyen çözümler sunduğunu ifade eden Mete Aktaş: “Chatbot veya daha genel anlamıyla diyalog bazlı arayüzler artık tam anlamıyla oturmuş bir trend. İnsanların uygulama indirme oranı her yıl %6 oranında düşüyor. Her işlem için ayrı app indirmek hem kullanıcı için çok zahmetli hem de kurum için bu app’leri geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak çok maliyetli. Bunun yerine artık tüm işlerin, tüm sektörlerin konsolide olacağı diyalog bazlı hub’larda işlem yapacağız. Bu öngörüler çerçevesinde biz de İstanbul ve San Francisco’daki iki ofisimizde yaklaşık 20 kişilik bir ekibimizle yeni projeler üzerinde çalışıyor ve gelecekte yeni chatbotlarımızla sektörlerde heyecan yaratmayı istiyoruz. Buradan baktığımızda Türkiye pazarında en az %40 pazar payı hedefliyoruz.” diyor.

Cbot’un en önemli özelliğinin geliştirdiği çözümleri tamamen kendi teknolojisi üzerine inşa etmesi ve bir başka şirketin veya bir platform sağlayıcının teknolojisini kullanmaması olduğunu dile getiren Cbot Kurucu ve CEO’su Mete Aktaş sundukları ürün ve hizmetlerin 3 grupta toplanabileceğini söylüyor:

NLP Engine- doğal dil işleme teknolojisi

Cbot’un son 5 yıldır üzerine yatırım yaptığı bir “doğal dil işleme teknolojisi” (NLP Engine) bulunuyor. Bu teknoloji latin alfabesi kullanan tüm dilleri destekleyen bir altyapıya sahip olarak geliştirildi ve global rakiplerle Türkçe’de karşılaştırıldığında, şu anda en yüksek doğruluk oranını veren doğal dil işleme teknolojisi olma özelliğini taşıyor. Cbot bu teknolojiyi şirketlerin kullanımı için lisans kiralama modeli ile sunuyor.

2500’ün üzerinde bankacılık içeriğini anlayan chatbot

Cbot geliştirdiği bu motoru kullanarak daha kullanıma hazır ürünler de sunuyor. Ürün olarak sunduğu iki önemli yapıdan ilki, “bankacılık chatbot”u. Bu chatbot, Cbot’un sektör uzmanlığı ile 2500’ün üzerinde bankacılık içeriği ile eğittiği ve herhangi bir banka için küçük rötuşlarla kişiselleştirilerek hızlıca müşteri kullanımına sunulabilecek, sürekli öğrenebilen bir bankacılık botu olarak dikkat çekiyor. Bankacılık alanında hem müşterilerin sorularını yanıtlayabiliyor hem işlemlerini yapabiliyor hem de harcamalar, birikimler gibi konularda tavsiyeler sunabiliyor.

Online alışveriş deneyimi geliştiren chatbot

E-ticaret chatbot’u ise bu sektördeki şirketlerin müşterilerinin sorularını yanıtlayabilen, müşteriye hedef bazı sorular sorarak ürün önerisinde bulunabilen veya satış sonrasında müşteri desteği sağlayabilen bir bot. Amazon için geliştirilen botun ürün önerisi sunma özelliğine sahip olduğunu vurgulayan Mete Aktaş, en son n11 için müşteri destek alanında yaptıkları çalışma ile ürün üzerinde yatırımlarının devam ettiğini ve sektörü dönüştürecek çözümleri duyurmayı hedeflediklerini aktarıyor.