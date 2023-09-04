Ankara'da ilk kez düzenlenen TEKNOFEST sona erdi

Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen ve 5 gün süren dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 943 bin oldu.

Festival, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Etimesgut Havaalanı'nda 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi.

TEKNOFEST yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i 943 bin kişi ziyaret etti.

Etkinlikler yoğun ilgi gördü

Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları kucaklayıp bir araya getiren TEKNOFEST Ankara, coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıdı. Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, ATAK Helikopteri ve ANKA etkinlik süresince gösteri yaptı.