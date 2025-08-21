Apple geri mi kalıyor? Yapay zekâ konusunda eleştiri oklarının hedefi haline geldi

Teknoloji lideri Apple, yapay zekâ konusunda rakiplerinden geri kalmakla eleştiriliyor.

Birçok marka yeni modellerinde yapay zekâ teknolojilerine büyük yatırımlar yaparken; Apple'ın bu konuda daha sessiz kaldığı öne sürülüyor.

Yapay zekayla ilgili yenilik yok

Apple'ın her yıl düzenlediği Worldwide Developers Conference (WWDC) etkinliğinde bu yıl pek çok yenilik tanıtıldı. Ancak, etkinlikte yapay zekâya dair yeniliklerin yer almaması şirketi bir kez daha eleştirilerin odağı haline getirdi.

Apple Yazılım Şefi Craig Federighi'in etkinlikte Siri ile ilgili "Yüksek kalite standartlarımız nedeniyle bu özellikleri kullanıma sunmak için daha fazla zamana ihtiyacımız var." yaptığı açıklaması da bu iddiaları doğrular nitelikteydi.

Söz konusu gecikme neticesinde Apple, projenin başındaki John Giannandrea’yı görevden aldı. Giannandrea’nın yerine daha önce Vision Pro projesinde de çalışmış Mike Rockwell'i ekibin başına getirdi.

En büyük yenilik OpenAI ile yapılan anlaşma

Yapay zeka konusunda eleştirilerin odağındaki Apple, son dönemde bu konuda bir adım attı ve OpenAI şirketiyle bir anlaşma yaptı.

Söz konusu iş birliği sayesinde kullanıcılar Siri'nin yanıt veremediği zor sorular karşısında direkt ChatGPT'ye yönlendiriliyor.

Bu şekilde Siri bir soruyu cevapsız bırakırsa iPhone, OpenAI'nın API'ını kullanarak ChatGPT'den yanıt alabiliyor.

Rakiplerin yapay zeka açılımları

Öte yandan Apple'ın rakipleri de yapay zeka konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu alanda uzun zamandır büyük yatırımlar yapan Samsung'un yeni model telefonlarında ve tabletlerinde bulunan yapay zeka teknolojisi, Galaxy AI, kullanıcılarına farklı alanlarda yapay zeka deneyimi sunuyor.

Samsung kullanıcıları yan tuşa uzun basarak Google'ın gelişmiş Gemini asistanını tüm uygulamalar genelinde çalıştırabiliyor.

Huawei'nin sanal asistanı Celia ise şirketin büyük dil modeli Pangu ve DeepSeek AI modelleriyle güçlendirilerek çok daha akıllı hale getirildi. Celia, 100'den fazla senaryoyu anlayabiliyor ve 11 farklı duyguyu bağlama göre algılayıp daha insansı tepkiler verebiliyor.

Kamera kalitesinde de rekabet kızıştı

Xiaomi ve Oppo da yapay zeka ile gerçek zamanlı çeviri ve yapay zeka özetleyici gibi birçok özelliği kullanıcıların deneyimine açtı.

Öte yandan, kamera kalitesinde de büyük rekabet yaşanıyor. Özellikle son 1-2 ay içinde teste giren modeller arasında Huawei ve Oppo öne çıkmış durumda.

Temmuz 2025’te piyasaya çıkan Huawei Pura 80 Ultra, 175 puanla DxOMark tarihindeki en yüksek kamerа skorunu elde ederek ilk sıraya yerleşti.

Oppo Find X8 Ultra modeli 169 puan ile ikinci sıraya gerilerken, Vivo X200 Ultra 167 puanla üçüncü sırada yer aldı. Huawei Pura 70 Ultra, 163 puanla 4. sırada yer alırken Apple’ın en güncel üst modeli iPhone 16 Pro Max ise listede 161 puan alarak 5. sırada bulunuyor.

Marka değeri anlamında Apple üstünlüğünü koruyor

Son verilere göre Samsung, dünyada en fazla telefon satışı yapan firmalar listesinde zirvede konumlanıyor. Teknoloji ve telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere, birçok alanda pazar araştırmaları yapan IDC'nin verilerine bakıldığında, 2025 yılının ikinci çeyreğinde dünyada en çok telefon sevkiyatını 60,6 milyon ile Samsung yaptı. iPhone ise aynı dönemde 46,4 milyon adet sevkiyat yaparak ikinci sıradaki yerini korudu. Listede Xiaomi 42 milyon ile üçüncü, Vivo 27 milyon ile dördüncü ve Transsion 25 milyon ile beşinci sırada yer aldı.

Ancak, marka değer anlamında Apple'ın üstünlüğü ise sürüyor. Brand Finance'ın "Dünyanın En Değerli 500 Markası" çalışmasında 574,5 milyar dolar marka değeriyle Apple birinci sırada yer alıyor.