Apple, iPhone Pro fiyatını 7 yıl sonra ilk kez artırdı

Apple, ABD’de iPhone Pro başlangıç fiyatını 2017’den bu yana ilk kez artırarak iPhone 17 Pro’nun fiyatını 1.099 dolara çıkardı.

Bu rakam, geçen yılın iPhone 16 Pro modeline göre 100 dolar daha yüksek.

Apple ayrıca geçen yılın 899 dolarlık iPhone 16 Plus modelinin yerine, daha ince tasarımlı yeni iPhone 17 Air modelini getirdi. Yeni cihazın başlangıç fiyatı ise 999 dolar oldu.

Böylece bu modelde de 100 dolarlık fiyat artışı gerçekleşti.