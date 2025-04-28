Apple, Meta’ya rakip oluyor! Akıllı gözlük için çalışmalarını hızlandırdı: 2027'de piyasaya çıkacak...
Apple, yapay zekâ destekli yeni bir akıllı gözlük geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Çevreyi analiz ederek kullanıcıya bilgi sunacak cihazın, tam bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunması beklenmiyor. Şirketin, Meta’nın Ray-Ban işbirliğiyle geliştirdiği ve beğeni toplayan akıllı gözlük modeline benzer bir ürün üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Apple'ın, gizlilik endişeleri nedeniyle kamera kullanımına temkinli yaklaştığı ve yeni gözlüğün 2027 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığı belirtiliyor.
Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın haberine göre Apple, rekabette geri kaldığı bir alanda daha yeni bir ürün geliştiriyor. Kod adı N50 olarak anılan bu yeni ürünün bir akıllı gözlük olduğu iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka (YZ) tabanlı özellikleri bu gözlüğe entegre etmeyi ve ürünü yüksek fiyat segmentine yerleştirmeden pazara sunmayı planladığı belirtiliyor.
Apple'ın hedefi sektör lideri olmak
Apple'ın asıl hedefinin artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinde sektör lideri olmak olduğu aktarılıyor. Ancak kaynaklara göre, tüketicilere yönelik tam donanımlı bir artırılmış gerçeklik gözlüğünün piyasaya sürülmesi için hâlâ birkaç yıl daha beklemek gerekiyor.
Bu süreçte Apple’ın, Meta’nın Ray-Ban işbirliğiyle geliştirdiği akıllı gözlüklere benzer bir cihazla pazardaki boşluğu doldurmayı hedeflediği söyleniyor. Meta'nın Ray-Ban gözlüğü, kameralar, mikrofonlar, yapay zekâ destekli bir asistan ve hoparlör gibi pek çok teknolojiyi hafif bir çerçevede birleştirmesiyle övgü toplamıştı.
"Cihaz daha hazır değil"
Mark Gurman, Apple’ın da benzer bir yaklaşım izlediğini öne sürerek "Cihaz hazır olmaktan uzak, fakat fikir gözlüğü Apple Intelligence cihazı hâline çevirmeye dayalı. Ürün çevreyi analiz edip, giyicisine bilgi sağlasa da, gerçek artırılmış gerçeklik deneyimi sunamayacak" açıklamasında bulundu.
Gözlükle fotoğraf çekilip çekilemeyeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Apple’ın bu konuda gizlilik ve mahremiyet endişeleri taşıdığı bildiriliyor.
Kameralı AirPods da gündemde
Şirketin ayrıca, kameralarla donatılmış AirPods benzeri ürünler üzerinde de çalışmalar yürüttüğü, dolayısıyla Apple Intelligence teknolojisinin birden fazla üründe yer bulacağı ifade ediliyor. Her iki cihazın da 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.