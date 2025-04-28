Apple, Meta’ya rakip oluyor! Akıllı gözlük için çalışmalarını hızlandırdı: 2027'de piyasaya çıkacak...

Bloomberg yazarı Mark Gurman'ın haberine göre Apple, rekabette geri kaldığı bir alanda daha yeni bir ürün geliştiriyor. Kod adı N50 olarak anılan bu yeni ürünün bir akıllı gözlük olduğu iddia ediliyor. Şirketin, yapay zeka (YZ) tabanlı özellikleri bu gözlüğe entegre etmeyi ve ürünü yüksek fiyat segmentine yerleştirmeden pazara sunmayı planladığı belirtiliyor.

Apple'ın hedefi sektör lideri olmak

Apple'ın asıl hedefinin artırılmış gerçeklik (AR) gözlüklerinde sektör lideri olmak olduğu aktarılıyor. Ancak kaynaklara göre, tüketicilere yönelik tam donanımlı bir artırılmış gerçeklik gözlüğünün piyasaya sürülmesi için hâlâ birkaç yıl daha beklemek gerekiyor.

Bu süreçte Apple’ın, Meta’nın Ray-Ban işbirliğiyle geliştirdiği akıllı gözlüklere benzer bir cihazla pazardaki boşluğu doldurmayı hedeflediği söyleniyor. Meta'nın Ray-Ban gözlüğü, kameralar, mikrofonlar, yapay zekâ destekli bir asistan ve hoparlör gibi pek çok teknolojiyi hafif bir çerçevede birleştirmesiyle övgü toplamıştı.

"Cihaz daha hazır değil"

Mark Gurman, Apple’ın da benzer bir yaklaşım izlediğini öne sürerek "Cihaz hazır olmaktan uzak, fakat fikir gözlüğü Apple Intelligence cihazı hâline çevirmeye dayalı. Ürün çevreyi analiz edip, giyicisine bilgi sağlasa da, gerçek artırılmış gerçeklik deneyimi sunamayacak" açıklamasında bulundu.

Gözlükle fotoğraf çekilip çekilemeyeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Apple’ın bu konuda gizlilik ve mahremiyet endişeleri taşıdığı bildiriliyor.

Kameralı AirPods da gündemde

Şirketin ayrıca, kameralarla donatılmış AirPods benzeri ürünler üzerinde de çalışmalar yürüttüğü, dolayısıyla Apple Intelligence teknolojisinin birden fazla üründe yer bulacağı ifade ediliyor. Her iki cihazın da 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.