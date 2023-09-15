Apple Store kapandı siteye erişilemiyor

Apple, Apple Store'u kısmen erişime kapattı. Apple Store'dan bir ürün satın almak için siteye girenler ”Hemen döneceğiz, Şu anda Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyorlar. Şirketten şu an için Apple Store’u neden kapatıldığın dair bir açıklama gelmedi. Ancak iddialara göre fiyatların bir kez daha güncellendiği belirtildi. Birkaç gün önce lansmanı yapılan İphone 15 serisinin Türkiye’de ön siparişleri 22 Eylül’de başlayacak