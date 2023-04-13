Apple Tayland'da MacBook da üretmek istiyor

Nikkei gazetesinin haberine göre Apple, Çin'den başka yerlerde de üretimini artırma politikası çerçevesinde Tayland'da MacBook üretmek için tedarikçiler ile görüşüyor.

Habere göre Apple ile görüşen tedarikçiler hali hazırda başka müşterileri için Tayland'da imalat tesisleri olan şirketler olduğu yönünde.

Görüşmeler Macbook bileşen ve modüllerinin üretimi ve montajı hakkında gerçekleşiyor. Apple, Tayland'da bir yıldan uzun süredir Apple Watch üretimi gerçekleştiriyor.