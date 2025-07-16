Apple’ın MP Materials ile yapmaya hazırlandığı 500 milyon dolarlık anlaşma, ABD’de nadir toprak mıknatısı üretimini destekleyecek ve Kaliforniya ile Teksas’ta yeni tesislerin kurulmasını sağlayacak.

Anlaşma hakkında bilgi sahibi birden fazla kaynağa göre Apple'ın şu anda ABD'de faaliyet gösteren tek nadir toprak madeni olan MP Materials'a 500 milyon dolarlık bir taahhütte bulunması bekleniyor.

Anlaşma, Apple'ın MP Materials'ın Teksas tesisinden Amerikan yapımı nadir toprak mıknatısları satın alma planlarını içeriyor ve anlaşmaya aşina olanlara göre Trump yönetimi için "Büyük bir kazanım" anlamına geliyor.

Trump yönetimi, nadir toprak madenciliği ve yerli tedarik zincirlerinin güçlendirilmesini en önemli ulusal güvenlik önceliklerinden ikisi haline getirdi.

Apple'ın MP Materials ile yaptığı anlaşmanın, gelecekteki Apple ürünlerinde kullanılmak üzere kullanılmış elektronik malzemelerin yeniden işleneceği Mountain Pass, Kaliforniya'da yeni bir geri dönüşüm tesisinin kurulmasını da içermesi bekleniyor.

Fox News Digital'e konuşan kaynaklar, Apple ve MP Materials'ın ayrıca Fort Worth, Texas'ta Apple ürünlerinde ve dünyanın dört bir yanındaki diğer elektronik cihazlarda kullanılacak mıknatıslar üretmek üzere bir fabrika daha kuracağını söyledi.

Fox News Digital'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bu, bu konuyu bir öncelik haline getirme öngörüsüne sahip olan Başkan için büyük bir kazanımdır" dedi.