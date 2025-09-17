Apple'dan tartışmalı iOS 26 güncellemesi! Kullanıcılar isyan etti

Apple'ın merakla beklenen iOS 26 güncellemesi, yayınlanmasının ardından iPhone kullanıcılarından büyük tepki topladı. Güncellemeyi yükleyen çok sayıda kişi, telefonlarının beklenenden çok daha hızlı şarj tükettiğini ve cihazların aşırı ısındığını dile getirerek yaşadıkları mağduriyeti sosyal medyada paylaştı.

Pil ömründe ani düşüşler

Haziran ayındaki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılan ve büyük beklenti yaratan yeni sürüm, kullanıcılar arasında hayal kırıklığına neden oldu. Özellikle pil ömründeki ani düşüşler, şikayetlerin odak noktası oldu. Birçok kullanıcı, telefonlarının pilinin birkaç saat içinde aşırı bir şekilde azaldığını belirtti.

Kullanıcıların isyanı, sosyal medya paylaşımlarına da yansıdı. Bir iPhone sahibi, "Telefonumu 58 dakika önce tamamen şarj ettim, şimdiden yüzde 79'a düştü. iOS 26 telefonumu bir tuğlaya çeviriyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Başka bir kullanıcı ise, "Sabah normalden daha az kullandım ama şarjım yüzde 50'ye düştü. iOS 26'da açıkça bir pil sorunu var" yorumunu yaptı.

Apple'dan "geçici durum" açıklaması

Apple, pil tüketimiyle ilgili artan şikayetler üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Şirket, bu durumun geçici olduğunu savunarak destek sayfasında "Büyük bir sürümden sonra cihazınızın pil ömrü ve performansında geçici etkiler gözlenebilir. Bu süreçte cihaz arka planda verileri indeksler, uygulamaları günceller ve yeni varlıklar indirir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Apple, iOS 26 ile sunulan bazı yeni özelliklerin cihazdan ek kaynaklar talep edebileceğini ve bunun da performans ile pil ömründe küçük farklılıklara yol açabileceğini belirtti.

Kırmızı saat ve Liquid Glass tasarımı da tartışma konusu

Kullanıcıların tepkisi yalnızca pil ömrüyle sınırlı kalmadı. Güncelleme ile birlikte gelen 'kırmızı saat' özelliği de eleştirilerin hedefi oldu. iPhone yan çevrildiğinde kilit ekranının saate dönüştüğü bu özellik, özellikle düşük ışıkta kırmızı renkle gösterilmesi nedeniyle bazı kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu.

iOS 26'nın bir diğer görsel yeniliği olan 'Liquid Glass' tasarımı da tartışmaları beraberinde getirdi. Menülerin ve bildirimlerin buzlu cam efektiyle yarı saydam bir görünüme sahip olduğu bu arayüz, bazı kullanıcılara göre 'göz yorucu' bulundu.