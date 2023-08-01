Apple'ın tedarikçisinden Hindistan'a 500 milyon dolarlık yatırım

Bloomberg'te yer alan ve konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre fabrikalar güneydeki Karnataka eyaletinde kurulacak ve en az birinde iPhone da dahil olmak üzere Apple parçaları üretilecek.

Eyaletteki yeni fabrikaların kesin yerlerine henüz karar verilmedi. Bu hafta resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Foxconn ve Apple, konuya dair sorulara henüz yanıt vermedi.