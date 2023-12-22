Arçelik’ten yapay zekâ destekli ilk otonom çamaşır makinesi "Neo"

Şirket açıklamasına göre, Arçelik’in ilk otonom çamaşır makinesi Neo, entegre akıllı sensörleri ve yapay zekâ destekli “Optimix” özelliği sayesinde en doğru yıkama programını kendi kendine belirliyor.

Günlük hayatta atılacak küçük adımlarla daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına ilham vermek amacıyla "İklim Dostu Hareket"i başlatan Arçelik, geliştirdiği iklim dostu ürün ve teknolojilerle bu değişime öncülük ediyor.

Arçelik’in yapay zekâ destekli, ilk otonom çamaşır makinesi Neo, kumaşların türüne göre sunduğu farklı programlar yerine, ihtiyaca göre uygun yıkama adımlarını kendisi belirliyor. Şık ve çarpıcı tasarımı ile de dikkat çeken Neo, Optimix tuşuna basıldığında bu verilere göre en doğru yıkama adımlarını oluşturarak, deterjan, enerji ve su tüketimini en ideal seviyede tutuyor.

Sürdürülebilirlik odaklı inovatif ürün ve teknolojileri ile sektörüne öncülük eden Arçelik’in geliştirdiği ilk otonom çamaşır makinesi Neo’nun ağırlığının yüzde 24’ü geri dönüştürülmüş materyallerden oluşuyor. Neo, A enerji sınıfındaki ürünlere göre yüzde 10 daha az enerji tüketimine sahip.

İklim Dostu Hareket başlattı

Geçen yıl bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, aktivist ve sanatçıların yer aldığı ortak akıl platformu İyi-Ge’yi kuran Arçelik, müşterilerine daha sürdürülebilir yaşam konusunda ilham vermek üzere İklim Dostu Hareket’i başlattı.

Sürdürülebilirlik alanında sektörünün öncülerinden Arçelik, 2023 S&P Global Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 100 üzerinden 86 puan alarak beşinci kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bugüne kadar müşterilerini birçok ilkle buluşturduklarına dikkat çekerek, 1959 yılında ilk yerli çamaşır makinesini, 1974’te ilk yerli tam otomatik çamaşır makinesini ürettiklerini ve şimdi de ilk otonom çamaşır makinesi Neo’yu sunmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Dinçer, Arçelik olarak sürdürülebilirlik odaklarını AR-GE ve inovasyon alanındaki güçleriyle birleştirerek müşterilere çevre dostu ürün ve teknolojiler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları aktardı:

"Bunun en son örneği olan Neo, entegre akıllı sensörler ile kumaşın türü, kirlilik seviyesi ve yük miktarını tespit ediyor ve yapay zekâ destekli Optimix özelliği sayesinde, en doğru yıkama adımlarını kendisi belirliyor. Deterjan, enerji ve su tüketimini ideal seviyede tutuyor. Yaşam döngüsü boyunca karbon ayak izini yüzde 32 oranında azaltıyor."