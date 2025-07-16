ASML, net kâr ve satışta tahminleri aştı

Yarı iletken üretim ekipmanlarının lider tedarikçilerinden ASML, 2025 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, özellikle yüksek talep nedeniyle hem net satış hem de net kar verilerinde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ASML’nin ikinci çeyrek net satışları 7,7 milyar euroya ulaşarak, 7,52 milyar euroluk piyasa beklentisinin üzerine çıktı. Şirketin net karı da 2,04 milyar euro tahminine karşın 2,29 milyar euro oldu.

ASML'nin gelecek dönemdeki performansı için önemli bir gösterge olan net rezervasyonlar da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Şirket, bu çeyrekte 5,5 milyar euro değerinde yeni sipariş aldığını bildirdi. Bu rakam, analistlerin 4,19 milyar euro düzeyindeki beklentilerini önemli ölçüde aştı.

Yarı iletken sektöründe Apple, Nvidia, Intel ve TSMC gibi teknoloji devlerine üretim ekipmanı sağlayan ASML, özellikle aşırı ultraviyole (EUV) litografi teknolojisinde küresel lider konumda. Şirket, kısa süre önce tanıttığı yeni nesil High NA EUV makineleriyle dikkat çekiyor. Her biri 400 milyon doların üzerinde maliyete sahip bu makineler, çip üretiminde daha yüksek yoğunluk ve performans sağlıyor.

ASML'nin finansal performansı, küresel çip talebinin yüksekliğini ve şirketin teknolojik liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yatırımcılar ve analistler, şirketin özellikle yapay zeka ve veri merkezleri alanında büyüyen ihtiyaçlar sayesinde önümüzdeki dönemlerde de güçlü sonuçlar açıklamasını bekliyor.