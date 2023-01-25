Atık piller yeni batarya üretiminde değerlendiriliyor
Genellikle elektrikli araçlarda kullanılan atık lityum iyon pillerden elde edilen ham maddeler, yeni batarya üretiminde değerlendiriliyor.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü Batarya Sistemleri ve Hidrojen Teknolojileri Anabilim Dalında yapılan çalışmada ömrünü tamamlayan piller laboratuvar ortamında incelenerek, anot, katot ve seperatör gibi önemli materyalleri ayrıştırılıyor.
Ayrıştırma sonucunda revize edilen piller yeniden kullanılabilir hale geliyor. Ömrünü tamamlayan ürünlerden çıkarılan ham maddeler ise üretim[1]de değerlendiriyor.