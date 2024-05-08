Avrupalı teknoloji firmaları ilk çeyrekte uçtu

Emre ERGÜL

Avrupa’daki teknolojik gelişmeleri takip eden Tech.Eu şirketi, 2024 yılının ilk çeyreğiyle ilgili raporunu yayınladı. “2024’ün ilk çeyreği Avrupalı teknoloji şirketleri için dirençli bir üç ayı gösteriyor” diye başlayan rapora göre, “Avrupa'da 2024'ün ilk çeyreğindeki yatırım trendleri temiz teknolojinin öncülüğünü yaptı.” İsveç’in yeşil teknolojideki öncü adımları dikkat çekti. 2023’ün ilk 3 ayında kazançta düşüş yaşayan teknoloji firmaları, 2024’ün ilk 3 ayında büyük sıçrama yaşadı.

İşte Tech.Eu raporundan dikkat çeken notlar:

-2024'ün ilk çeyreğinde Avrupalı teknoloji şirketleri 970 anlaşma üzerinden 29.9 milyar euro topladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse iki katına çıktı (2023'ün ilk çeyreğinde 14.7 milyar euro kazanç elde edilmişti)

- 2024’ün ilk çeyrek rakamı, yine de 2022'nin ilk çeyreğine (33.1 milyar euro) kıyasla yüzde 10 daha düşük.

-Özeti şu: Üç yılın ilk çeyreğine bakıldığında, 2024 yılında Avrupalı teknoloji şirketleri, toplam tutar açısından 2023 yılına göre daha iyi performans gösterdi, ancak 2022'de kaydedilen seviyeye ulaşamadı.

-2024'ün ilk çeyreğindeki ana etkenler, büyük ölçekli şirketlere ve hatta köklü şirketlere verilen büyük kredilerdi. Özellikle bu çeyrekte, ürün geliştirme ve ticarileştirmede temiz teknolojinin olgunlaşmasını temsil eden önemli finansman turları görüldü.

-Her ne kadar veriler bu çeyrekte yapılan birçok büyük yatırım nedeniyle çarpık olsa da, bu durum Avrupa'nın teknoloji sahnesinde yenilenen esnekliği gösteriyor.

-İlk çeyrekte en iyi performansı gösteren ay, 326 finansman anlaşması üzerinden toplamda 17 milyar euro toplanan ocak ayı oldu.

-Üç yıllık veriler karşılaştırıldığında, 2024 yılında yatırım yoğunluğunun (yatırım tutarı açısından) aydan aya azaldığı görülüyor. 2023 ve 2022'de ise durum böyle değildi.

Top 3: İsveç, Fransa, Almanya

2024'ün ilk çeyreğindeki 972 anlaşma boyunca 4 şirket (her biri) birkaç milyar değerindeki anlaşmaları kapattı:

-2024'ün ilk çeyreğinde İsveç, 52'den fazla anlaşmayla 12.3 milyar euro toplayarak liderlik pozisyonunu aldı. İlk çeyreğin en büyük iki anlaşması (Northvolt ve H2 Green Steel) bu rakamlara önemli ölçüde katkıda bulundu.

-Fransa 5.7 milyar euro (80 anlaşma) ile ikinci sırada yer alırken, onu 3.6 milyar euro (160 anlaşma) ile Almanya, 3.5 milyar euro (213 anlaşma) ile İngiltere ve 1.2 milyar euro (72 anlaşma) ile Hollanda izledi.

-İsveç, H2 Green Steel'in yeşil çelik tesisi kredisinin yanısıra Northvolt'un genişleyen pil fabrikası ve geri dönüşüm tesisi gibi büyük yatırımlarla yeşil teknolojide öncü konumunu sağlamlaştırıyor.

- ABD'de geçen ay dünyanın ilk yeşil çelik pilot fabrikasını açan Electra gibi oyuncular varken, İsveç'in yoğun çabaları onu daha yeşil bir gelecek yarışında önemli bir rakip olarak konumlandırıyor.

- İsveçli pil üreticisiNorthvolt, hem orijinal devasa fabrikası Northvolt Ett'in hem de şirketin ilk geri dönüşüm tesisi olan ve yakında ilk malzemelerini işlemeye başlaması beklenen Revolt Ett'in genişletilmesini finanse etmek için 5 milyar dolar topladığını duyurdu.

-Fransız firması ACC, lityum iyon pil hücresi üretimi için üç giga fabrika inşa etmek üzere 4.4 milyar euro sağladı. l Alman yeşil teknoloji devi Enpal, konut güneş enerjisi sistemleri için 1 milyar euronun üzerinde yeniden finansman sağladı.

En çok yatırım temiz teknolojide

Temiz teknoloji, 2024'ün ilk çeyreğinde en iyi performans gösteren sektör oldu. Temiz teknoloji şirketleri, 67 anlaşma üzerinden 12.4 milyar euro topladı. 2024'ün ilk çeyreğindeki en büyük 10 anlaşma arasında temiz teknoloji sektöründen 5 şirket yer alıyor ve toplamda 12 milyar euro topladılar. Ulaştırma ikinci sırada (6.3 milyar euro), onu fintek (2.6 milyar avro), enerji (1.8 milyar euro) ve yazılım (1.3 milyar euro) izledi.

Anlaşma sayısına bakıldığında, yazılım 138 anlaşmayla listenin başında yer alırken onu sağlık teknolojisi (122 anlaşma), fintek (109 anlaşma), temiz teknoloji (67 anlaşma) ve enerji (66 anlaşma) takip ediyor. Kurumsal, yaratıcı endüstriler ve iş otomasyonuna yönelik üretken yapay zekâ gömülü çözümlerin sürekli büyümesi göz önüne alındığında, yazılımın en yüksek sayıda anlaşmayı temsil etmesi şaşırtıcı değil.

“Start-up büyümesi ve inovasyonu etkilenebilir”

2024'ün ilk çeyreğine 2 bin 980 yatırımcı damgasını vurdu. 18 işlemle en aktif olan Bpifrance olurken, onu 17 işlemle High-Tech Gründer fonds (HTG) izledi. Tech.Eu şu yorumu yaptı: “Yatırımlarda ihtiyat göz önüne alındığında önümüzdeki ayların neler getireceğini zaman gösterecek. Bu ekonomik olumsuzluklar potansiyel olarak yıl boyunca genel yatırım faaliyetlerinde bir düşüşe yol açarak startup büyümesini ve inovasyonu etkileyebilir veya yılın ilerleyen dönemlerinde yatırım faaliyetlerinde gecikmeli bir artış potansiyeli olabilir.”