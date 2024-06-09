Aziz Yıldırım ile Ali Koç tartışması internete böyle yansıdı!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkanı Ali Koç, olağan genel kurul öncesinde canlı yayında bir araya geldi. Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen bu buluşma, ülke genelinde büyük ilgi gördü.

Shift Delete'de yer alan habere göre, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un tartışma programındaki konuşmaları sırasında Türkiye'deki internet kullanımında önemli bir düşüş yaşandığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe’nin geleceğinin tartışıldığı canlı yayında, iki başkan da kulüp içindeki ve dışındaki gelişmeleri ve planlarını ortaya koyarken veri merkezlerindeki istatistiklere göre, internet kullanımında yüzde 12'lik bir azalma kaydedildi.

Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’a yönelik eleştirileri ve Ali Koç’un cevapları, taraftarlar ve spor dünyası tarafından büyük ilgiyle takip edilirken, benzeri bir düşüşün iftar saatlerinde ve “Kurtlar Vadisi” gibi popüler programların yayınlandığı zamanlarda yaşandığı aktarıldı.

Selçuk Saraç, yaşanan düşüşe ilişkin sosyal medya paylaşımında "Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un konuşması sırasında Türkiye içi veri merkezlerimizdeki internet tüketiminde %12 düşüş yaşanıyor. Bu durumlar iftar saatleri ve kurtlar vadisi yayınlandığında görülürdü..." ifadesinde bulundu.