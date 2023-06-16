Babaların kanatları altında siber güvenlik

Babalar gününün içinde bulunduğumuz hafta dolayısıyla açıklamalarda bulunan BeyazNet CEO’su Fatih Zeyveli, ZTNA altyapısının baba kucağı kadar güvenli olduğunu belirtti ve “Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla, ağların güvenliği zayıflıyor. Ancak ZTNA tıpkı bir baba gibi koruma, bağ, kollama özellikleriyle öne çıkıyor ve güvenli bir ağ inşa ediyor. Bu da ZTNA stratejisinin gücünü gösteriyor” dedi.

Baba figürünün koruyucu niteliklerini taşıyan ZTNA, çevrimiçi alana yaygınlaştırarak güçlü bir yardımcı araç olarak hizmet ediyor. Güvenli bağlantılarla siber tehditlere karşı koruma sağlıyor. Benzer şekilde ZTNA kullanıcı erişimini, cihazları ve uygulamaları doğrulayarak dijital bağları güçlendiriyor. ZTNA protokollerini uygulayarak, baba gibi güvenli ağlar kurabiliyor, güven pekiştirebiliyor ve ailelerinin dijital iletişimlerinin gizliliği sağlanabiliyor.