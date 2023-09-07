Baibars, Japon ortak ile yeni üretim tesisi kuracak

Müjde DEMİR

Baibars, tarımsal arazilerin zorlu fiziksel koşullarına dayanacak biçimde tasarlanarak üretilen insansız hava aracı modellerini, zirai ilaç ve gübrelerin korozif etkilerine karşı özel olarak güçlendiriyor. Firma, Türkiye’nin ilk yerli zirai insansız hava aracı üreticisi olarak, Türk tarımının zirai insansız hava aracı ihtiyacının yüzde 30’unu karşılıyor.

Bu yıl sonuna doğru Japon yatırımcıların, iş hacimlerinin artırmalarına destek olmalarının gündemde olduğunu dile getiren Baibars Mekatronik Havacılık Genel Müdürü Celal Çağlayan Erguvan, yeni ortaklıkla beraber yeni tesislerinde üretime başlayacaklarını ifade etti. Hedeflerinin Japonya’dan alacakları yatırım ile üretim ve satış hacmimizi artırmak olduğunun altını çizen Erguvan, “Baibars’ı dünya çapında bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.

Zirai insansız hava araçlarının aviyonik bitki ve güç sistemlerinin tamamını üretebileceğimiz ve batarya teknolojileri konusunda dışa daha az bağımlı olduğumuz bir tesisi Çukurova’da kurarak yıllık bin adet üretim kapasitesine ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

Enerji maliyetlerini azaltıyor

Zirai insansız hava aracı ile çiftçilerin, ilaç, su, mazot ve enerji maliyetini büyük oranda azalttığını belirterek, zirai insansız hava araçlarının tarımın geleceği olduğunu söyledi. Erguvan, “Çiftçilerimizin bu teknolojilere ihtiyacı var. Verimli, hassas ve hızlı bir şekilde tarlaya zarar vermeden ilaçlama yapılıyor. Efektif ve verimli ilaçlamayla daha az ilaç, su ve mazot kullanılıyor.” dedi. İmalat planlamasından üretime, finanstan satışa ve firmanın büyümesine kadar her adımda İş Bankası’nın iştiraki olan İmece Mobil A.Ş ‘nin de desteğini aldıklarını belirten Erguvan, “Bugünkü geldiğimiz noktayı Türkiye İş Bankası’na borçluyuz.” İfadesini kullandı.

Çukurova’da 2015 yılında temelleri atılan Baibars Mekatronik Havacılık, Boran adıyla ürettiği taktisel insansız hava aracı sistemleriyle de tarım sektörünün yanı sıra savunma sanayinde de faaliyet gösterdiğini vurgulayan Eguvan, Kelaynak Havacılık, Baibars Savunma, Çukurova Havacılık olmak üzere üç iştiraki de bünyesinde bulunduran Baibars’ın, çiftçi ve kullanıcılara, Çukurova Havacılık ile de İHA eğitimi vererek, ehliyet almalarını sağladığını ifade etti.