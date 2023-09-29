Bakan Kacır: Tesla Türk tedarikçiden memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki programı kapsamında New York'ta sanayi, finans ve teknoloji girişimciliği alanlarından farklı isimlerle buluştuklarını anımsatan Kacır, "Bütün buluşmalarımızda Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin hızla yükseldiğini gördük. Özellikle yeni dönem Türkiye'nin ekonomi alanında ortaya koyacağı başarı hikayesi büyük dikkat çekti.

Bu da Türkiye'ye önümüzdeki dönemde gelecek uluslararası yatırımların ölçeğinin büyümesine vesile olacak" diye konuştu. Tesla'nın, 800 milyar dolarla kendisinden sonra gelen pek çok otomobil markasının toplamından daha fazla bir değere ulaştığına dikkati çeken Kacır, Tesla'nın ABD, Çin ve Almanya'da 6 fabrikada üretimini sürdürdüğünü, halen Meksika'da kurmakta olduğu fabrikayla 2 milyona yakın araç üretim kapasitesi bulunduğunu söyledi.

"İş birliğimizi daha da ileri taşımak istiyoruz"

Elon Musk'ın gelecek dönemde yeni fabrikalar açma planı olduğu bilgisini veren Kacır, "Türkiye bu sektörün en iddialı ve otomobil üretim üslerinden biri. Yıllık 2 milyon araç üretim kapasitesi var. Avrupalı, Amerikan, Koreli ve Japon markaları yıllardır ülkemizde üretim yapıyor. Togg'u dünya sahnesine çıkardık. Bütün bunları başarırken de Türkiye'nin sahip olduğu tedarik ağı en büyük kuvvet çarpanımız oldu.

Elon Musk da bunun farkında. Musk, Cumhurbaşkanı'mızın yatırım davetine, Türkiye'den tedarikçileri bulunduğunu, halihazırda Tesla'nın bazı tedarikçilerinin Türkiye'den olduğunu ve kalitelerinden çok memnun olduğunu belirtti. Biz kendisini ve Tesla'yı Türkiye'de görmek isteriz. SpaceX ile uzay alanında önemli işbirlikleri yaptık. Önümüzdeki dönemde Tesla ve SpaceX ile bu işbirliklerimizi daha ileri taşımak istiyoruz" diye konuştu.