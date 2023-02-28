Beyaz eşyada 14 ayın en yüksek satışı gerçekleşti

TÜRKBESD 4 ana ürünün ve 6 ana ürünün son iki yıllık üretim, iç satış, ihracat ve ithalatlarını karşılaştıran verileri yayımladı. Ücret artışlarının da etkisiyle beyaz eşya iç satışları hızlı bir artış gösterdi.

2021 yılı Kasım ayından beri en yüksek iç satışlar kaydedilirken buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana ürün grubunda üretim yüzde 3 artarak 2 milyon 374 bin oldu. İç satışlar altı ana grubunda yüzde 27 artışla 561 bin 442 olarak gerçekleşti.

İhracat ise yüzde 10 geriledi. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana grupta ocakta üretim yüzde 2 artarken, iç satışlar yüzde yüzde 21 artarken üretim yüzde 2 artış kaydetti.