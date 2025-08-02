Beyin benzeri ilk bilgisayar geliştirildi!

Çinli mühendisler, makak maymununun beyni gibi çalışan yeni nesil bilgisayar geliştirdi.

Xinhua haber ajansına göre, Zhejiang Üniversitesi Beyin Zeka Laboratuvarı araştırmacıları, "Darwin Monkey (Darwin Maymunu)" isimli bilgisayar geliştirdi.

Beyin benzeri ilk bilgisayar

Üçüncü nesil beyin benzeri bir bilgisayar teknolojisiyle üretilen ürün, gelişmiş düşünme yetilerini görme, duyma, dil ve öğrenme fonksiyonlarıyla birleştiren ilk beyin benzeri bilgisayar olma özelliği taşıyor.

Söz konusu bilgisayara yapay zeka uygulamaları da yükleyen araştırmacılar, ürünün mantıksal çıkarım, içerik üretimi ve matematik problemi çözme gibi görevleri yerine getirebildiğini tespit etti.

Bilgisayar, makak maymununun beyin işlevlerini taklit edebiliyor.