Beyin çipi ‘Telepati’ ilk kez bir insana yerleştirildi

Emre ERGÜL

Ekonomik krizler, savaşlar, siyasi gerilimlerin arasında 204 milyar dolarlık şahsi servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’tan insanlık adına çok önemli bir açıklama geldi.

Tesla, SpaceX ve X’in sahibi Amerikalı milyarder, kurucusu olduğu nöroteknoloji şirketi Neuralink’in ilk kez bir insana beyin çipi taktığını açıkladı. İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirtti ve ekledi: “Telepati, telefonunuzu veya bilgisayarınızı ve bunlar aracılığıyla hemen hemen her cihazı sadece düşünerek kontrol etmenizi mümkün kılacak.” İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin.

Hedef bu" ifadelerini kullandı. 14 Mart 2018’de 76 yaşındayken ölen İngiliz fizikçi Stephen Hawking, ALS hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyede yaşamıştı. 1970’lerin sonunda konuşma yeteneğini kaybeden ünlü kozmolog, 1986’dan ölene kadar koltuğuna yerleştirilmiş ve yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla temas kurabiliyordu.

Çalışmalar 6 yıl sürecek

Musk ve ekibi, bir insan saçından da ince olan çipleri maymunlar ve deney farelerinde denedi. Beynin hareket niyetini control eden kısmına yerleştirilen çipler, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktarınca Neuralink, Amerika Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) başvurdu. FDA da Mayıs 2023’te insanlar üzerinde testler yapılması için onay verdi. Kablosuz olarak şarj edilebilen bir pille çalışan deneysel implant “Telepati,” 2030 yılına kadar sürecek deneylerin başlangıcı.

Şirketin değeri 5 milyar dolar oldu

Elon Musk, Neuralink’i 2016 yılında 100 milyon dolar koyarak kurdu. 2021’de 2 milyar dolara ulaşan şirketin değeri, “İnsan üzerinde deneyler yapılacak” açıklamasından sonra daha da yükselişe geçti. Dünyaca ünlü haber ajansları, Temmuz 2023’te Neuralink’in değerinin 5 milyar doları geçtiğini açıklarken şu yorum yapıldı: “Neuralink hisseleri son günlerde yatırımcılara özel olarak 7 milyar dolarlık bir değerlemeyle pazarlandı; bu da hisse başına 55 dolara denk geliyor.”

“Omuriliği kopan bile yürüyecek”

Elon Musk, 2022’de verdiği bir röportajda iddialı konuşmuştu: “Bir uygulama motor kortekse odaklanacak ve omuriliği kopmuş kişiler için tüm vücut işlevselliği geri kazandıracak. Tüm vücut işlevselliğini geri kazanma konusunda herhangi bir fiziksel sınırlama olmadığından eminiz. Motor korteks teknolojisini insanlarda altı ay gibi kısa bir sürede test etmeye başlayabileceğiz. Açıkçası, bir cihazı bir insana yerleştirmeden önce son derece dikkatli olmak ve bunun iyi çalışacağından emin olmak istiyoruz."